Ciudad de México.- Legisladores de Morena criticaron el control que el gobierno Federal mantiene sobre los medios de comunicación, y anunciaron que buscarán revertir la Ley General de Comunicación Social aprobada el pasado mes de mayo.Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, explicó que el reto será construir una nueva Ley General de Comunicación Social para evitar la discrecionalidad de los recursos públicos que se invierten en los medios y promover la democratización de los contenidos."Es en lo que vamos a trabajar aquí en la Cámara de Diputados: en una nueva iniciativa con un enfoque distinto a lo que se aprobó en mayo de 2018. Este concepto del Estado que utiliza la propaganda política para tratar de mantener un equilibrio político o la falta de resultados ya no funciona. Eso tiene que adecuarse en la ley"."Ya no requerimos ni un gobierno ni un estado que utilice la propaganda oficial como un medio de control político, eso ya quedó atrás el primero de julio", afirmó Delgado.La nueva ley también fijará un toque de gasto en publicidad y comunicación social para lo que ocurrió en este gobierno con la Secretaría de Educación donde se invirtió más en comunicación social que en la capacitación de los maestros."Casos, por ejemplo, como el de Educación en donde venían a pedir 70 millones de pesos a la Cámara de Diputados y se terminaban gastando 2 mil. No se puede sustituir la falta de resultado de un gobierno con spots, porque en el caso de educación se invertía más en propaganda del Secretario que en capacitación de los maestros", ejemplificó el morenista.Al participar en el foro "Hacia una Agenda Legislativa en Materia de Comunicación Pública", el coordinador de los diputados de Morena señaló que la Ley General de Comunicación Social aprobada en mayo institucionaliza las prácticas de un Gobierno perverso que compra líneas de comunicación y utiliza los recursos públicos para ser un mecanismo de control de las líneas editoriales en los medios de comunicación.Por otro lado, la diputada federal de Morena -Dolores Padierna- señaló que el gobierno federal ha gastado más de 50 mil millones de pesos en su promoción y este gasto, que consideró excesivo, se extiende a los gobiernos locales."El Gobierno que está terminando ha gastado más de 50 mil millones de pesos de recursos públicos en la promoción de su Gobierno y debemos de sumar los cientos de millones que gastan los Gobernadores."Pasamos por los cinco millones de pesos diarios que se gastó Aurelio Nuño en la difusión de la mal llamada reforma educativa o que Moreno Valle haya desperdigado en su último informe de gobierno en 26 Estados de la República."Ese exceso de dinero público no mejoró la comunicación entre ciudadanos y gobernadores y mucho menos sirvió para mejorar la mala imagen que tiene la clase política", indicó Padierna.Padierna aseguró que la cuarta transformación convocada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, incluye la construcción de un nuevo modelo de comunicación social que frene el excesivo gasto en comunicación social.Asimismo, Salomón Jara -senador de Morena- propuso que el nuevo modelo de comunicación social promueva en la agenda legislativa garantizar la cobertura a internet en todo el País."Nos proponemos presentar una Ley sobre Redes, Sistemas, Contenidos y Servicios Digitales. Una banda ancha que permita respaldar el derecho al que nos estamos refiriendo", afirmó el senador de Morena.Además propuso revisar la Ley de publicidad gubernamental para reducir el gasto en ese rubro y fijar mecanismos de control, fortalecer la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, fomentar el incremento en la cobertura de los medios de comunicación e incrementar las radios Indígenas.Jesús Ramírez Cuevas, próximo coordinador de Comunicación Social en el gobierno del presidente electo expuso que el nuevo gobierno deberá eliminar la prevención de la relación entre el gobierno y los medios de comunicación."Hay que eliminar la perversión que hoy existe de medios gubernamentales. Que los gobiernos tengan medios propios es una perversión de este derecho. Los ciudadanos tenemos derecho a tener información pero en manos del gobierno se convierte en propaganda, en un instrumento para promover la imagen de los gobiernos en turno. Entonces, tenemos que ir a la modernización de nuestros procesos de comunicación pública y tener un verdadero sistema de medios públicos", señaló Jesús Ramírez.Asimismo, destacó que en la Ciudad de México ya se establecieron las bases del sistema de medios públicos y confió en que este esquema también se replique a nivel federal. El surgimiento de un nuevo gobierno, las redes sociales y una mayor participación ciudadana -consideró- contribuyen a un cambio en el ejercicio de la comunicación social.

