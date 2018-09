Terry, Negro y Julie fueron abandonados, hoy son perros vigilantes en escuela

Michoacán- El trabajo diario de Terry, Negro y Julie, es hacer rondines en el interior del Tecnológico Superior de Pátzcuaro; junto con los vigilantes cuidan que nadie entre a la institución por las tardes y noches cuando no hay actividad académica.Los tres canes llegaron al Tecnológico tras ser abandonados, poco a poco se ganaron el corazón de todos; desde alumnos hasta directivos en poca y gran medida cooperan para su alimentación y hasta las consultas médicas que han necesitado."Han tenido una respuesta muy favorable, supe también que en la carrera de administración se han dedicado a juntar a hacer colectas de alimentos, se siente uno bonito, orgulloso de que la gente haya tenido esta respuesta para con ellos”, señaló Hugo Adrián Cerda Aguilar del Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios del ITSPA.La idea de colocarles una credencial donde se lee su nombre y su cargo como perro policía, surgió luego de que la perrera municipal quisiera llevárselos, al creer que eran callejeros, asegura Athenea Torres, quien promovió el que los tres perritos se convirtieran en parte de la institución."A raíz de eso surge la intención de hacerles una plaquita o algo, como todos tenemos credencial lo platicamos con el jefe de Recursos Humanos, él nos permitió hacer una credencial similar a la que tenemos nosotros, el personal, para su identificación y cuando pasara la perrera viera que eran perritos de aquí de la institución y no se los fueran a llevar”, explicó.Terry y Julie son los más juguetones, buscan la atención de quienes los cuidan, Negro es menos sociable, pero al momento de hacer su trabajo, los tres responden a la voz de los vigilantes."A raíz de la incorporación de los tres perros en el Tec de Pátzcuaro, en los estudiantes se despertó la conciencia por el respeto animal y el rescate de mascotas, los alumnos buscan integrar a Terry, Negro y Julie en sus proyectos, por ello, estudiantes de ingeniería biomédica trabajan en la producción de una prótesis para Terry, quien luego de ser atropellado perdió su pata trasera.Apenas estamos trabajando en hacer como un diseño 3D, pero los recursos son algo limitados, hace falta materiales para imprimir esta pieza y si estamos viendo hacer como un modelo 3D y ver qué parte de la extremidad todavía tiene”, comentó Armando Aponte Chagolla, estudiante de Ingeniería biomédica.En la carrera de ingeniería ambiental también trabajan en la construcción de casas para los canes a base de materiales reutilizables, como botellas de plástico, esperan con esto mejorar no solo la vida de los perros policías de su escuela, sino impactar en quienes promueven el cuidado animal.

