Piden indagar vínculo Duarte-Robles

Ciudad de México— Los coordinadores de Morena y el PRI en el Senado se pronunciaron a favor de que se investiguen los supuestos vínculos entre las empresas fantasmas de los presuntos desvíos registrados en Sedatu y los desfalcos del exgobernador de Veracruz Javier Duarte.Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara alta, aseguró que la información publicada por Mexicanos contra la Corrupción en Reforma será parte de las carpetas de investigación de la Comisión Especial que se creará para dar seguimiento a este caso."Toda la información sirve. El trabajo de investigación de algunos medios no debe desaprovecharse, son informaciones que nos sirven para la Comisión que integraremos una vez que demos paso a las comisiones legislativas", dijo Monreal."Vamos a ir integrando todos los expedientes necesarios en este caso y en los casos vinculatorios con otros asuntos de la misma importancia y de la misma gravedad. Si sirve, se incorporará a la información de la carpeta de investigación que llevará a cabo el Senado".Por su parte, el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, también se pronunció a favor de que se investigue y esclarezca el caso, pero insistió en que deben seguirse los cauces institucionales para evitar que sea sólo un asunto mediático."Si hay algo, que se investigue. Vi el tuit que sacó la Secretaria Rosario Robles al respecto de que no tiene nada que ver y que se investigue. Yo me voy por ese camino, investiguen lo que se que tengan que investigar, si hay pruebas de alguien que las aporte y que se llegue hasta sus últimas consecuencias, nosotros no nos oponemos absolutamente a nada", expresó Osorio."Pero que no se litigue en los medios; si hay algo, que se vaya a las instancias correspondientes de investigación".Reforma publicó este lunes que una red de 11 empresas fantasma usada para desviar 164 millones de pesos de la Sedatu, en tiempos de Robles, tiene una liga con Duarte.En las actas de cinco compañías por las que transitó el dinero saqueado en la dependencia, entre 2016 y 2017, aparece como socio mayoritario o apoderado Alfonso Gómez Méndez, quien a la vez funge como dueño de un despacho de servicios contables involucrado en el desvío de fondos del Gobierno de Duarte.

