Ciudad de México— Puede despedirse con la cabeza muy alta señor Enrique Peña Nieto, se escucha en un video difundido por el hijo del presidente de la República."Seis años no fueron suficientes para hacer todo lo que México necesitaba, pero seis años con usted, señor presidente, sí fueron suficientes para iniciar la gran reforma de México", se afirma en el promocional difundido por Alejandro Peña, en Instagram.Los fragmentos del video publicado no están firmados, y está dirigido al mandatario, a quien le asegura que los avances en infraestructura, creación de empleos, inversión extranjera, educación y erradicación de la pobreza extrema serán su legado para siempre."Gracias señor presidente por no tomar el camino fácil. Usted mejor que nadie sabía que todas sus reformas eran inaplazables, pero imposibles de terminar en su sexenio."Y sin embargo prefirió sacrificar su éxito personal y la gloria a cambio de un sueño: un mejor México para todos", apunta.Con imágenes que la propia Presidencia ha tomado de los actos públicos del mandatario, afirma que pocos en su lugar se hubieran atrevido: unos, argumenta, por la falta de visión, otros porque no tienen la valentía ni el amor a su país como el demostrado por el mexiquense."Gracias, gracias por preferir las críticas a los aplausos, gracias por soñar en grande y no pensar en logros menores, gracias por creer en el mañana y no esconderse en el hoy."Pero hay otra cosa que nos deja señor Presidente: si hay algo que de verdad puede retratarlo en su verdadera dimensión es el calor, la sencillez y el afecto que demostró con cada persona que trató. Los que lo conocemos, sus amigos de verdad, no vamos a extrañar esa calidez porque vive en usted y usted vive en nosotros", agrega.Finaliza diciendo que no le alcanzaron los seis años para vivir los logros como Presidente, a cambio, considera, los vivirá como mexicano, por lo que debe se sentirse orgulloso."Puede despedirse con la cabeza muy alta señor Enrique Peña Nieto, porque nos deja las bases puestas para lo que somos", añade el video que finaliza con "!Gracias!" en grande con un fondo negro.Su hijo, dice el video, le agradece su entrega sin condiciones ni restricciones, a pesar "del duro y demandante trabajo" que tuvo."Eres un alma y un ser inmenso en todos los sentidos, tengo mucho que aprender de ti, sabes lo orgulloso que me siento de poder llamarte papá, papá", escribe Alejandro Peña en la publicación.