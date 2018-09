Ciudad de México- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, pidió a los juzgadores del país que acepten las críticas, aunque les parezcan justas o injustas, verdaderas o falsas, porque como servidores públicos están sujetos a un escrutinio más amplio y deben aceptar la opinión del público al que sirven, informó El Universal.“México requiere, hoy más que nunca, de seguridad jurídica que derive de una impartición de justicia regida por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, tal como lo ordena la Constitución”, dijo.Durante la inauguración de la 13 Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), A.C., realizada en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida, Yucatán, les dijo que se deben aprovechar esas críticas.“Revisemos nuestro actuar a partir de ellas, mejoremos si vamos bien, corrijamos lo que nos hacen ver que está mal, incluso tomemos medidas sancionatorias si nos advierten con pruebas que hay corrupción. En fin, seamos suficientemente responsables para verificar nuestra propia actuación como servidores públicos”, precisó a los juzgadores.Ante el gobernador yucateco Rolando Zapata, Aguilar insistió en que se requiere de impartidores de justicia que cumplan con los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Reconoció el liderazgo de la ministra Margarita Luna Ramos, quien promueve la no discriminación y la no violencia contra las mujeres, no sólo al interior del Poder Judicial, porque ha buscado que permee a todos los sectores. “Si bien, hace falta mucho camino por recorrer hasta alcanzar la plena igualdad, y erradicar la violencia y la discriminación que lastima en lo más profundo la dignidad de las mujeres, y que duele a la sociedad entera; los esfuerzos mayúsculos que se están emprendiendo, sientan las bases de un cambio cultural”, mencionó.En la 13 Asamblea de la AMIJ, Aguilar informó que tiene el propósito de establecer un diálogo abierto que permita identificar la visión general sobre los retos que tienen las instituciones, de cara a las necesidades sociales.

