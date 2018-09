Liberan jueces a 9 de 10 detenidos por huachicol

Guanajuato- En los últimos cuatro años en el estado de Guanajuato más de mil 500 personas han sido detenidas en la entidad ligadas al robo de combustible, pero el 90 por ciento han recuperado su libertad porque no es considerado un delito grave.En ese lapso de tiempo el estado ha ocupado los primeros lugares en la detección de tomas clandestinas.Un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado establece que los huachicoleros pagan fianzas fijadas por jueces y la gran mayoría vuelve a delinquir.No obstante que hay reportes sobre decomisos de combustible robado y de armas usadas por delincuentes, no cesa la actividad criminal.En la entidad se han recuperado más de 4 millones de litros de hidrocarburo robado, 800 vehículos han sido asegurados por policías estatales y 30 células del crimen organizado, ligadas al huachicol, se han desarticulado, según reportes oficiales.Hasta julio pasado se habían asegurado más de 2 mil armas de fuego, entre ellos fusiles antiaéreos Barret, 40 granadas de fragmentación y más de 40 mil cartuchos.El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, ha dicho que la "puerta giratoria" que genera la falta de reforma al Artículo 19 Constitucional permite que delincuentes detenidos salgan en libertad.El Gobernador Miguel Márquez afirmó que eso está provocando que delincuentes recuperen su libertad y se genere impunidad."La demanda ha sido muy puntual, las reformas necesarias para cerrarle la puerta a la impunidad porque están los elementos dados. Guanajuato tiene los elementos para darle la vuelta a ello pero necesitamos que la fuerza de la ley, la fuerza del Estado se vea reflejada en aquellos que no quieren convivir en paz, en aquellos que no quieren la tranquilidad, el desarrollo, pues tendrán que estar en otra circunstancias, tendrán que estar alejados de la sociedad para su rehabilitación", mencionó.

