Encuentran ropa infantil en fosas

Ciudad de México— Las autoridades publicaron imágenes de las prendas encontradas recientemente en las fosas clandestinas en el estado de Veracruz, incluyendo vestimenta de niños.La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer el viernes las fotografías “con el fin de que los familiares de personas desaparecidas dispongan de una herramienta que apoye a la posible identificación de su ser querido”.Pantalones diminutos de un bebé no mayor a los seis meses y unas sandalias rosas de una niña pequeña se hallaban entre las pertenencias recuperadas de las fosas en Veracruz, nueva evidencia de la brutalidad de la creciente violencia del país.“La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas hace público el catálogo de prendas encontradas en las fosas clandestinas... donde han localizado los restos de al menos 174 personas al 21 de septiembre”, señaló la Segob a través de un comunicado en que incluyó enlaces a las imágenes de cientos de prendas.De acuerdo con una persona relacionada con la investigación, entre los 174 cráneos humanos hallados durante las últimas semanas se encuentran algunos de niños. La persona solicitó el anonimato al no tener autorización para hablar oficialmente al respecto.A principios de septiembre las autoridades estatales anunciaron el hallazgo de un cementerio clandestino con los restos de al menos 166 personas, pero la Secretaría de Gobernación aseveró el viernes que la cifra había aumentado a 174.“La fosa se encuentra en procesamiento, por lo que el presente catálogo puede ser actualizado en cualquier momento”, destacó la Segob en el documento.El área está en una pequeña barra de tierra entre el Golfo de México y la laguna de Alvarado, 60 kilómetros al sureste del puerto de Veracruz. La comunidad más cercana es un diminuto pueblo de pescadores llamado Arbolillo, en el municipio de Alvarado.Periodistas que visitaron el lugar descubrieron que se trata de la misma zona en que se localizaron 47 cráneos en 2017.Expertos de seguridad coincidieron en que las imágenes de las prendas son de gran ayuda, pero un recurso poco sofisticado.“Me parece que hay un ánimo para esclarecer los hechos. Pero el hecho de que se tenga que poner fotos en Internet te dice que no hay otras vías posibles”, declaró Carlos Vilalta, criminólogo del Centro de Investigación en Geografía y Geomática.Vilalta agregó que México aún no cuenta con una base de datos de ADN a nivel nacional a la que los familiares de personas desaparecidas podrían aportar muestras a fin de ayudar a identificar restos.El hallazgo de prendas de niños en fosas clandestinas es algo inusual. Anteriormente, los grupos criminales solían dejar con vida a mujeres y niños.“Hemos llegado a un punto donde la violencia toca a cualquier persona que se pone en su camino”, lamentó Luis Leal, un analista de seguridad en el centro del país.

