Ciudad de México— Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que su bancada no se detendrá en su intención de crear una Comisión Especial Investigadora de los casos de corrupción en las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)."Vamos exigir que haya rendición de cuentas, no nos vamos a detener, creo que es el momento de darle una sacudida al sistema. El nuevo régimen implica rendición de cuentas", expresó.A través de un mensaje en redes sociales, el legislador federal adelantó que, tras los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la información que consiga la Cámara alta, podrían conjuntarse suficientes elementos para interponer denuncias de carácter penal."Vamos integrar una comisión, vamos investigar y probablemente, una vez concluida la investigación, presentemos denuncia penal con los elementos que existan para que ya no vuelva a ocurrir lo que está pasando en el País", aseveró.Monreal acusó al Gobierno saliente de concretar "un saqueo impresionante" que ahora heredará a la Administración de Andrés Manuel López Obrador."Un saqueo ominoso que al País lo tiene postrado", agregó.El pasado 18 de septiembre, la bancada de Morena en el Senado propuso crear una Comisión Especial Investigadora sobre el caso de Rosario Robles.El planteamiento fue turnado a la Comisión de Justicia, que no se ha podido instalar por falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios para repartir los órganos legislativos.

