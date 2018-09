Afirman que Episcopado no iba por AMLO

Ciudad de México— El padre Alejandro Solalinde ventiló que la mayoría del Episcopado mexicano no pensaba votar por Andrés Manuel López Obrador, por lo que su triunfo presidencial los desconcertó."Nuestro honorable Episcopado, casi todo, estaba por más de lo mismo, porque ellos habían votado siempre por esa persona", comentó el religioso, sin mencionar a José Antonio Meade, excandidato del PRI, partido en el poder."Nunca se imaginaron que el pueblo iba a estar del otro lado y que pedían un cambio. No, ellos siguieron cómodamente en su posición de poder, pero ahora que las cosas -gracias al pueblo- cambiaron desde el primero de julio, ahora están un poco desconcertados".Solalinde presentó en el Museo Memoria y Tolerancia su libro "Revelaciones de un misionero: Mi vida itinerante", escrito en conjunto con Karla Gutiérrez.En la sesión de preguntas y respuestas, Solalinde agregó que ahora el Episcopado ha buscado acercarse al Presidente electo."Ya están buscando la manera de cómo integrarse a lo que debe de ser y entonces ahora, créanmelo, yo lo atestigüé, están haciendo un esfuerzo por unirse a este pueblo del que se habían divorciado hace mucho tiempo", dijo Solalinde."Y yo mismo he asistido a una reunión donde ya están haciendo eso, imagínense cómo da vueltas la vida".El religioso ha dedicado sus esfuerzos principalmente al respeto a los derechos de los migrantes, por lo que criticó que en la presentación del libro no participaran sacerdotes u obispos, dado que es un tema de Iglesia."La Iglesia son muchas Iglesias, hay la Iglesia del poder, del dinero, la Iglesia de los bautizados que somos todos, ciertamente este joven de Nazaret (Jesús) inició un movimiento, más que una empresa", concluyó.En tanto, el periodista Diego Osorno destacó que la labor de Solalinde inició en solitario y sin ocupar ningún rango jerárquico de peso.

