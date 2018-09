Ahora sí todos los partidos quieren aumentar el salario mínimo

En la Cámara de Diputados llueven las propuestas para que el salario mínimo aumente a partir de 2019.El PAN propuso que sea de 100 pesos diarios, el PRD de 176 pesos y el PRI de 265 pesos; sin embargo, Morena frenó el primer exhorto sobre el tema.El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, resaltó que las primeras propuestas de su bancada se han enfocado en contrarrestar la pobreza y recordó que Alfonso Robledo Leal planteó reformar la Ley Federal del Trabajo para que en 2019, el salario mínimo sea de 100 pesos diarios.Acción Nacional sostiene que todo trabajo socialmente útil debe tener la retribución que permita al trabajador vivir y mantener decorosamente a su familia con posibilidades reales de mejoramiento; por ello, los salarios deben decidirse con criterios de justicia y equidad, no solamente con base en el mercado. La pobreza no es solo un tema sobre los ingresos bajos, se trata también de la vulnerabilidad”, afirmó Romero Hicks.Mientras tanto, el coordinador del PRD, Ricardo Gallardo, pidió a Morena recapacitar, luego de que el jueves pasado no aceptó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al gobierno federal y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a establecer que el salario mínimo de 176.72 pesos a nivel nacional a partir de enero de 2019.El punto de acuerdo presentado por Gallardo no se aceptó a discusión por la mayoría de Morena.No vamos a claudicar porque nuestra propuesta es viable, si bien el crecimiento de la economía en el país ha sido únicamente del 2 por ciento, con las políticas de austeridad republicana propuestas por el presidente electo, la confianza ciudadana de la que goza, y una mayoría de izquierda en el Congreso de la Unión propician condiciones para concretar nuestra propuesta, no de manera gradual a lo largo del sexenio, sino de manera total y a corto plazo”, resaltó el perredista.Mientras tanto, el priista Carlos Pavón Campos, propuso que el salario mínimo llegue a 265 pesos diarios.Las y los legisladores de nuestro grupo parlamentario estamos comprometidos con los trabajadores, ya que ellos representan el motor de la economía nacional”, destacó el también secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico.

