CIDH pide a AMLO evitar descalificaciones a medios

Ciudad de México— La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el Desarrollo de las Américas exhortó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a evitar la descalificación contra cualquier medio de información, aunque no esté de acuerdo con su línea editorial, y lo instó a determinar las políticas que implementará para que haya justicia en los asesinatos cometidos contra periodistas, informó El Universal.La organización calificó de “inaceptables” el homicidio del corresponsal de El Heraldo de México en Chiapas, Mario Gómez Sánchez, así como las recientes declaraciones del camarógrafo, productor de televisión y dueño de la empresa Argos, Epigmenio Ibarra Almada, ante diputados federales de Morena, difundidas por el periódico El Universal, en contra de la prensa, las cuales “poco abonan en favor de la pacificación, tolerancia y el respeto a la libertad de expresión en México”.“Un principio fundamental en cualquier democracia real, plural y divergente, no absolutista, es el respeto a las opiniones contrarias a nuestras ideas o intereses particulares o de grupo”, enfatizó la comisión, que solicitó a López Obrador determinar con claridad las políticas que estén encaminadas esclarecer los asesinatos contra periodistas y que establezca medidas claras sobre el respeto a la libertad de prensa y el derecho a informar, puesto que no ha manifestado su postura sobre esos temas.Para la organización, en la etapa de transición que vive el país, el respeto a la libertad de prensa que permita “advertir de manera distinta a lo que cualquier régimen en funciones desee”, robustece el desarrollo democrático y brinda transparencia.Destacó que para el país no sería sano repetir conductas como las que hay en Estados Unidos con el presidente Donald Trump, quien descalifica y censura a los medios y llama “noticias falsas” a toda la información que no lo favorece.La Comisión Iberoamericana afirmó: “estamos ciertos de que el presidente electo de México posee la sensibilidad, la capacidad y el compromiso suficiente, primero, para lograr de una vez por todas el esclarecimiento real y contundente de los asesinatos de más de 100 periodistas en su país desde el año 2000, y segundo, de que será un presidente en funciones comprometido y respetuoso de la libertad de expresión y la divergencia de opiniones, aunque estas no le favorezcan”.

