Ciudad de México- En 40 años, la sobreexplotación de acuíferos en México aumentó 220 por ciento, al pasar de 36 a 115 el número de estos espacios subterráneos donde se extrae agua en esta condición.Jorge Hidalgo, vocero del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), explicó que la sobreexplotación del 17.6% de los acuíferos permite que se extraiga más agua de la que se ingresa, lo provoca consecuencias negativas para una región."Y por si fuera poco, hay otro tanto de acuíferos, un aproximado de 245, que ya están clasificados como sin disponibilidad, o sea que ya llegaron a un punto donde no les podemos quitar más agua", advirtió Hidalgo.La importancia del agua subterránea es visible a través de su uso. De acuerdo con cifras de la Comisión nacional del Agua (Conagua), el 39% del volumen concesionado para usos consuntivos procede de los 653 acuíferos que posee México en total.Hidalgo también explicó que otro de los problemas del agua radica en que al menos 108 cuencas del País padecen un déficit."Las principales cuencas y acuíferos (en situación crítica) se localizan en el centro y norte del País; el Río Lerma y el Río Bravo son de las cuencas más críticas, incluso la del Río Balsas, y no se diga la cuenca del Valle de México", planteó el vocero del IMTA."Si seguimos con esa tendencia, en esta región, donde está la zona crítica, puede generarse un problema para nuestro país e incluso podría frenarse el desarrollo".De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos puede traer consigo problemas ambientales, sociales y económicos.Además, produce la disminución región de los niveles de agua subterránea y con ello pozos secos que pueden afectar el abasto para uso particular y en actividades agropecuarias e industriales.Asimismo, otra de las consecuencias directas es que se eleven los costos de extracción del agua, que se hunda el terreno y que en zonas costeras se deteriore la calidad por intrusión de agua marina.El experto del IMTA aseguró que el problema de las cuencas ya está reflejado en el abasto de agua, pues, dijo, aunque más del 90 por ciento de la población está conectada a un sistema de abasto esto no garantiza el suministro."Hay estadísticas de la UNAM que dicen que sólo el 14 por ciento de la población tiene garantizada agua las 24 horas, y 48 por ciento no recibe ni una vez al día este recurso", señaló.Por si fuera poco, apuntó, en cuanto a volumen entre oferta y demanda del líquido, la diferencia es negativa en México por 16 mil hectómetros cúbicos.

