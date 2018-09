El muro no resuelve problema migratorio: AMLO

Guaymas- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no es con discusiones ni ataques como México y Estados Unidos resolverán el problema de la migración, sino con diálogo.De visita en esta ciudad, afirmó que no se confrontará con Donald Trump por el inicio de la construcción de una sección del muro fronterizo.3"Espero que se mantenga buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Vamos a convencerlos de que el problema migratorio no se resuelve construyendo muros o con el uso de la fuerza”, indicó.En tanto, el Departamento de Seguridad de EU anunció el inicio de la reposición de la malla de acero en la frontera de El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, Chihuahua.CON TRUMP NO VAMOS A PELEAR: LÓPEZ OBRADOREl presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no buscará confrontarse contra el gobierno de Estados Unidos, el cual encabeza el presidente Donald Trump, por el inicio de la construcción de una sección de muro fronterizo."Espero que se mantenga una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Vamos a convencerlos de que el problema migratorio no se resuelve construyendo muros o con el uso de la fuerza”, afirmó el político tabasqueño en breve entrevista en esta ciudad de Sonora.Aseguró que no será ni con discusiones ni con ataques como se resolverá el tema de la migración indocumentada y del eventual muro en la frontera, sino con diálogo."Es una labor diplomática, de respeto; no vamos a pelearnos con el gobierno de Estados Unidos, no nos vamos a pelear con el presidente Donald Trump”, recalcó tras el encuentro con sus simpatizantes en la gira de agradecimiento que realiza por diversas entidades del país.Ante la insistencia de los reporteros de si emitiría algún tipo de reclamo al gobierno estadunidense por la construcción del muro, el presidente electo comentó que se buscará revertir su edificación mediante el convencimiento."Estoy buscando un buen entendimiento. Quiero convencer, explicar cuál es nuestro plan para atemperar el fenómeno migratorio."No me voy a pelear con el presidente Donald Trump. Amor y paz”, reiteró López Obrador.