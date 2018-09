Periodista asesinado ya había sido amenazado y nadie investigó

Un grupo especial de agentes ministeriales y el titular de la Fiscalía de Homicidios se trasladaron de urgencia al municipio de Yajalón, para agilizar las investigaciones y detener a los homicidas del reportero y corresponsal del Heraldo de Chiapas, Mario Gómez, asesinado esta tarde cuando salía de su vivienda, informó el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, publicó El Universal.Asimismo, el fiscal dijo que a petición de la familia del extinto, policías preventivos establecerán un cerco de seguridad en el domicilio del periodista donde fue atacado a balazos.Días antes, Mario Gómez Sánchez había interpuesto demanda ante la Fiscalía zona Norte, por amenazas de muerte que había recibido de grupos armados que operan en Yajalón y municipios cercanos, como Chilón y Tumbalá.Debido a las intimidaciones telefónicas el periodista interpuso en junio de 2016 una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por amenazas de muerte, sin que se investigara a fondo, y que permitieron que hoy los homicidas consumaran el asesinato, denunció su hermana Nancy.El homicidio del reportero, asesinado a balazos por dos desconocidos encapuchados, que huyeron en una motocicleta fue “una muerte anunciada” con expresiones telefónicas de “cuídate pendejo, porque estamos sobre ti”, “te vamos a levantar en el parque”, recordó Nancy.“Mi hermano ya no salía de casa por las noches, sólo durante el día por razones laborales y además viajaba en taxi”, relató la hermana.La autoridad judicial le proporcionó el resguardo de policías ministeriales durante 3 meses, pero no “se profundizó en las investigaciones para saber de dónde provenían las amenazas que mantenían en zozobra a la familia”, dijo la mujer“No se investigó como debía dado el riesgo. Cuando se le retiraron las medidas preventivas empezaron otra vez las amenazas en su contra; por eso mi hermano vivía con miedo y tomaba las precauciones necesarias, hasta que hoy lo esperaron fuera de casa y lo mataron”, lamentó.La doliente dijo que hasta donde saben Mario no tenía enemigos, por tanto no podrían anticiparse ninguna sospecha en específico” Le llamaban, le colgaban, y no se averiguó de dónde provenían las amenazas de muerte”, puntualizó.El cuerpo de Mario Gómez Sánchez será trasladado al forense, donde se le realizará la necropsia de ley.La Fiscalía de Homicidio atrajo las investigaciones “por lo que en cumplimiento a los protocolos en la materia se lleva a cabo el desahogo de las diligencias correspondientes”.La dependencia explicó que agotará todas las líneas de investigación que permitan esclarecer este “reprobable crimen y llevar ante la justicia a los responsables” y un grupo especial de la Fiscalía ya investiga los hechos.Gómez Sánchez tenía 40 años de edad y le sobrevive un hijo de siete años de edad.Desde hace tres años, la zona que cubre Sánchez Gómez vive una creciente violencia por la presencia de grupos armados ligados a grupos de poder.

