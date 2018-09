Estremece a Veracruz misterio de universitaria desaparecida

El miércoles 19 de septiembre Evelyn Liliana Villegas de 20 años de edad. Salió de su casa en la ciudad de Veracruz para recargar su teléfono celular, pero no regresó al hogar.Casi 24 horas más tarde, su familia la localizó deambulando en las calles, con golpes, una puñalada en el abdomen y en estado de shock que no le ha permitido qué sucedió.El caso expuesto por La Silla Rota indica que se trata de una estudiantes de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, escuela en la que han estudiado la mayoría de los periodistas de esa entidad.“En el 2016, otra alumna de ese plantel, Génesis Deyanira, desapareció junto con otros cuatro jóvenes cuando salieron de compras a Boca del Río, todos fueron hallados muertos después”, indicó La Silla Rota.Aunque en esta ocasión, Villegas corrió con mejor surte, agrega el sitio digital, tuvo que ser hospitalizada para su valoración debido a las lesiones que sufría. El personal médico de la clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la dio de alta la madrugada de este viernes 21 de septiembre.Su familia más cercana explicó que el miércoles, cerca de las 15:00 horas, ella decidió salir, por el rumbo del puente peatonal de la avenida Cuauhtémoc, a poner crédito a su teléfono, además pensaba comprar refrescos y comida.“ Al pasar el tiempo, sus padres intentaron localizarla, pero no pudieron, de inmediato inició la búsqueda de la joven con el apoyo de los medios de comunicación, acudieron a hospitales y a autoridades correspondientes”, añade La Silla Rota.El hecho provocó alarma porque apenas el 12 de septiembre, un video difundido en redes sociales mostró cómo sujetos secuestraron a una estudiante de medicia de la Universidad Cristóbal Colón, en la vecina Boca del Río.Una familia de la colonia El Vergel, la vio y la reconoció por las fotografías en las redes sociales y llamó a sus padres.“Vieron que la andábamos buscando y porqué estaba herida. Como estaba herida, nos la llevamos rápido al Seguro, llegamos ahí y la metieron para analizar qué tan grave eran sus heridas”, manifestó una prima suya.

