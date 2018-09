¿Elba Esther Gordillo se ha vuelto a enamorar?

La maestra Elba Esther Gordillo está enamorada otra vez, de acuerdo con la columna ´Bajo Reserva´ de El Universal,“Un nuevo amor, producto de una relación abogado-cliente, presume la maestra Elba Esther Gordillo, ahora que ha sido exonerada de cargos federales. Nos explican que la ex dirigente magisterial mantiene una relación sentimental con el litigante Luis Antonio Lagunas, integrante del equipo legal que dio seguimiento a la causa judicial”, publica el diario nacional en su sitio digital.El Diario de Juárez publicó el lunes 20 de agosto una de sus historias de amor, de Gordillo.Se trata de Francisco Yáñez con quien tuvo un largo amorío en el tiempo que fue secretario particular de ella y de ahí pasó a manejar los recursos públicos que llegaban al entorno de la maestra. Entre ellos, los del Fideicomiso de Vivienda Magisterial (Vima), del SNTE, del que fue director.En cuanto a esta nueva relación, El Universal da más detalles:“Doña Elba Esther, nos comentan, tuvo la intención de contraer matrimonio con el penalista, cuando ella estaba presa, donde ocurrió el flechazo de Cupido. ¿Cuál fue el impedimento?, se preguntará usted. Nos detallan que la boda por lo civil no se pudo realizar porque el juez civil no llegó a la cita y, además, faltaban algunos papeles de ambos. De todas formas, nos explican, la Maestra mantiene la relación con su actual pareja y viven juntos. Cosas veredes en los tiempos de la cuarta transformación del país…”, indica la columna Bajo Reserva.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.