No quiero tratar muro con Trump: AMLO

Ciudad de México.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no quiere abordar el tema del muro fronterizo con el Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, porque no quiere que haya confrontaciones.Cuestionado sobre el inicio de la construcción de un muro de acero hoy en Texas, confió en que más adelante, por la vía diplomática, convencerá al gobierno estadounidense de que el problema migratorio no se resuelve de esa manera."Yo espero que se mantenga una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, y a convencerlos de que el problema migratorio no se resuelve construyendo muros ni con el uso de la fuerza, pero es una labor diplomática, de respeto, no vamos a pelearnos con el Gobierno Estados Unidos, no nos vamos a pelear con el Presidente Donald Trump", comentó en entrevista con la prensa tras un mitin en Guaymas.-¿Aún no ha hablado del muro con Donald Trump?, se le preguntó."Es que no quiero tratar el tema, no lo quiero tratar, porque ya deben ustedes imaginar cuál es mi postura. Yo estoy buscando un buen entendimiento, quiero convencer, quiero explicar cuál es nuestro plan para atemperar el fenómeno migratorio, y no sólo explicarlo, quiero ponerlo en práctica en nuestro país", replicó."No quiero yo la confrontación con el gobierno Estados Unidos, por más que me estén cucando, no voy yo a caer en ninguna provocación; poco a poco vamos a ir resolviendo todos estos asuntos, nada más tengan confianza; nosotros tenemos principios, tenemos ideales, hay muchos que quisieran ya que nos peleáramos con todos; no nos vamos a pelear con el presidente Donald Trump, amor y paz".López Obrador dijo que primero debe asumir el cargo de presidente, el 1 de diciembre, para evaluar cuándo se pondrá el tema del muro sobre la mesa.El presidente electo descartó hacer sustituciones en las dependencias en las que ha perfilado titulares en su administración.Confirmó que la dirección de Pemex la asumirá Octavio Romero, mientras que en la CFE quedará Manuel Bartlett.Agregó que Rocío Nahle será Secretaria de Energía.López Obrador defendió la experiencia y honestidad de sus colaboradores."Ya los que están nombrados van a ingresar al gobierno; les tengo toda la confianza; desde que se les nombró se sabía que son mujeres y hombres con conocimiento y sobre todo honestos", dijo.