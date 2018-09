¡Slim quiere que te jubiles a los 75 años!

Un video compartido más de 134 mil veces en Facebook muestra a Carlos Slim diciendo que “los 60 años es la mejor edad para trabajar” y, aunque la imagen es de baja calidad, es real; fue una ponencia del multimillonario en 2017 durante la Cumbre de Negocios en México, publicó El Universal.“Carlos Slim sugiere elevar la edad de jubilación a 75 años”, se titula una publicación en Facebook con más de 22 mil reacciones y 18 mil comentarios, muchos de ellos descalificando la posición del magnate mexicano, séptima fortuna mundial con más de 60 mil millones de dólares, según Forbes.Tal y como se puede constatar en el video original de 2017, el empresario se pronunció a favor de elevar la edad mínima de jubilación de 65 a 75 años en México.Actualmente, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), cuando un trabajador mexicano se quiere jubilar por “edad avanzada” tiene que haber cumplido 65 años. Sin embargo, si decide hacerlo por la cantidad de años trabajados (para adquirir como pensión el 100% del sueldo al momento del trámite, la persona tiene que haber trabajado por lo menos 30 años) puede jubilarse aunque no tenga 60 años.La ponencia que Carlos Slim dio el año pasado también incluía ampliar la jornada laboral de ocho a 11 horas y disminuir la cantidad de días trabajados por semana de cinco a tres.Dentro de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México es donde se trabaja más horas al año desde 2010.Pero no es la primera vez que Carlos Slim formula sus propuestas. Cuatro años atrás, en 2014, señaló en un foro económico realizado el 17 y 18 de julio en Asunción, Paraguay, que se aproximaba “un cambio radical en la forma de trabajo”."Esto quiere decir que las personas ya no se van a jubilar a los 50 o 60 años como establecen los contratos colectivos. En el futuro, las personas van a tener que trabajar más años, hasta los 70 o 75, pero solamente tres días a la semana, quizás 11 horas por día", explicó en ese foro, donde se dieron cita en esa oportunidad ex jefes de gobierno como el españolFelipe González, el brasileño Fernando Henrique Cardoso y el uruguayo Julio María Sanguinetti.De acuerdo con la teoría del empresario mexicano de 78 años, la edad de la jubilación debería subir a 75 u 80 años "para aliviar la carga de jubilados" ya que "la expectativa de vida ahora es mucho mayor a la que se tenía en el pasado. Ya no es sostenible una jubilación tan temprana", destacó en 2014, de acuerdo con un reporte de la AFP.La propuesta de Slim causó furor en las redes sociales de México, el país de la OCDE donde más horas se trabaja al año; sin embargo su plan laboral es una propuesta real y lo ha presentado reiteradas veces, como él mismo mencionó, “para su aplicación en países emergentes”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.