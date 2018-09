Ciudad de México.- La senadora Nestora Salgado consideró que la próxima administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador podría beneficiar a los presos políticos.Esta mañana la exlíder de la Policía Comunitaria de Olinalá se reunió en el Cereso de Acapulco con Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), y otros campesinos encarcelados desde enero."Sabemos que el gobierno actual está detrás de todo esto pero puedo decirles que, como esperanza para nosotros, este gobierno está cambiando, este gobierno está a días de largarse y que quedará el nuevo gobierno con una visión más humana, y que esperamos de ahí agarrarnos", comentó ante los reclusos."De este nuevo gobierno que entra con esa idea humana, que yo veo, es que nos puede beneficiar a todos los que hemos padecido y sufrido esta persecución política, porque es eso, es una persecución política de años".En ese sentido, Salgado exigió al gobernador Héctor Astudillo la libertad de los comunitarios presos por oponerse a la construcción de la presa La Parota en el Estado de Guerrero."Nosotros no podemos permitir que nuestros compañeros que están luchando, que están haciendo esa verdadera resistencia se les esté pagando con cárcel, que se les estén fincando delitos que no cometieron, que les estén sembrando droga, hasta pólvora en las manos para poder decir que son los asesinos", comentó durante el encuentro."Hacemos un llamado al gobernador Héctor Astudillo, a las autoridades correspondientes, que pongan los ojos en estos compañeros, no se vale que estén ahorita presos".Posteriormente, en entrevista con medios, Salgado insistió que su propósito como senadora es liberar a los presos políticos."Ahora Nestora lo que se propone hacer es liberar a estos presos injustamente porque de verdad hay presos injustamente", declaró."Luchamos para que se respeten los derechos humanos de cada preso ahí, para que la paz y la reconciliación de nuestros pueblos se haga una realidad".Respecto a la propuesta de Morena de clasificar como graves los delitos la portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, comentó que nadie debería tomar las armas pero la población se ha visto obligada a hacerlo ante la ausencia del Estado."Yo creo que nadie debería tomar armas, este trabajo le corresponde al propio gobierno pero desgraciadamente toda la corrupción, ha existido impunidad enorme, se ha demostrado que gente que está dentro del gobierno está involucrada y coludida con el narcotráfico o con delincuentes, ¿cómo podemos luchar contra eso?", señaló."Las autodefensas existen porque el pueblo lo decide así, la máxima autoridad de las autodefensas o de las Policías comunitarias es la Asamblea del pueblo pero, la aparición de la Policía Comunitaria fue por la falta del Estado porque el Estado no puso atención en los pueblos, en nuestra gente", subrayó.

