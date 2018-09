Suman 179 cuerpos en fosas de Veracruz

Veracruz— Esta semana, al menos cuatro cráneos más fueron localizados en las fosas ubicadas en la comunidad de Arbolillo, en el municipio de Alvarado, Veracruz.Con estos hallazgos suman al menos 179 cuerpos hallados en 35 fosas clandestinas procesadas, de un total de 36 localizadas en un área de más de mil 300 metros cuadrados.Sin embargo, según las fuentes consultadas, no se descarta que en el área sean descubiertas más fosas y con ello más restos humanos.Arbolillo está ubicada en una estrecha porción de tierra que por lado tiene el Golfo de México y por el otro una laguna.Las primeras teorías indican que los criminales cruzaban la Laguna de Alvarado en lancha y enterraban los cuerpos en una costa fangosa y de difícil acceso desde Arbolillo.Ayer, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) hizo público el registro de prendas halladas en las fosas clandestinas.Según la experiencia en el procesamiento de las fosas de Colinas de Santa Fe, también en Veracruz, mostrar las prendas a los colectivos de personas desaparecidas puede permitir que alguien reconozca detalles específicos de la ropa que usaban sus familiares.Sin embargo, hasta ayer, la Fiscalía sólo mostraba el catálogo a las personas que acudían físicamente a sus instalaciones, por lo que incluso ya habían acudido desde Tamaulipas y Puebla a revisar el documento PDF.Ahora, cualquier persona del País que tiene un ser querido desaparecido puede revisar el catálogo.Tendrán víctimas tomas de ADN en VeracruzLas víctimas colaterales de desaparición forzada en Veracruz podrán realizarse muestras de ADN el próximo sábado 29 de septiembre en el puerto del mismo nombre, informó el Colectivo Solecito.De forma gratuita y sin presentar una denuncia previa por este delito, las personas podrán asistir de 9:00 a 18:00 horas a las instalaciones de la delegación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en la Colonia Ricardo Flores Magón."¿Tienes un familiar desaparecido?, asiste a la toma de muestras para identificación", invitó este grupo que estuvo presente en el ejido El Arbolillo, en Alvarado, donde se han encontrado desde el pasado 6 de septiembre al menos 175 cuerpos inhumados clandestinamente.De acuerdo con Rosalía Castro, integrante de Solecito, esta jornada de la CEAV surge, en parte, por la falta de coincidencias en perfiles genéticos de los restos de Colinas de Santa Fe y Arbolillo con familiares de desaparecidos."Muchos no denuncian porque tienen miedo", explicó a REFORMA como una de las causas de que no haya grandes coincidencias genéticas en estos casos."Como no tienen denuncia, yo invité a las personas a que las pongan, pero esa decisión ya es cuestión de cada quién".Rosalía Castro explicó que es común que en estas pruebas genéticas se tomen muestras de sangre o saliva, aunque en esta ocasión no les especificaron de qué forma se hará.

