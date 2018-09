Ciudad de México- La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resolvió anular la elección de la alcaldía de Coyoacán que había ganado el candidato de Por la Ciudad de México al Frente, Manuel Negrete, por considerar que se cometieron dos faltas constitucionales graves: entrega de recursos públicos en el marco del proceso electoral y violencia de género.De acuerdo con el dictamen, se estimó que quedaron acreditadas violaciones graves a los principios constitucionales ya que, los funcionarios de la delegación Coyoacán realizaron entrega de recursos mediante un programa social durante el proceso electoral, no obstante que el Instituto Electoral local ordenó su suspensión mientras se llevara a cabo la jornada electoral."Lo anterior generó un claro beneficio en favor de Manuel Negrete Arias pues la entrega de los recursos otorgados a la ciudadanía a través de funcionarios perredistas, es decir del mismo partido que postulaba a dicho candidato”, precisa el dictamen.Por otro lado, el propio Tribunal Electoral tuvo acreditada la violencia de género por personas cercanas a Manuel Negrete Arias ejercida sistemáticamente en contra de María de Lourdes Rojo, candidata que obtuvo segundo lugar en la contienda."Se propone considerar dicha violencia como una falta grave a los principios constitucionales, que rigen en materia electoral, lo cual inevitablemente generó un ánimo en la ciudadanía y el votante”, agrega la sentencia.El presidente nacional del PRD, Manuel Granados, informó que impugnarán la resolución de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que anula la elección de la alcaldía de Coyoacán.A través de su cuenta de Twitter, el dirigente perredista sostuvo que no permitirán que se vulnere la voluntad ciudadana que eligió a Manuel Negrete como su próximo alcalde.PRD impugnará la resolución de la Sala Regional #CDMX referente a la elección de la Alcaldía en Coyoacán. No permitiremos que se vulnere la voluntad ciudadana que eligió a Manuel Negrete como Alcalde. Todo el respaldo legal y político para defender el triunfo”, publicó en la red social.En la sesión celebrada este viernes, el pleno de la Sala Regional del TEPJF determinó anular la elección por el uso ilegal de programas sociales para coaccionar el voto a favor del entonces candidato de la coalición por la Ciudad de México al Frente, así como por violencia política de género, en contra de María Rojo, entonces candidata de Morena.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.