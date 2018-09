Piden a AMLO ayuda con pensiones

Ciudad de México- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y empleados del Gobierno capitalino protestan frente a la casa de transición del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle ayuda con créditos y pensiones.Aseguran que lo aportado por estos conceptos no ha sido justo y sus deudas han incrementado sin razón alguna.A la Colonia Roma Norte llegaron cerca de 30 personas a entregar un documento con esta solicitud, mismo que fue recibido.Aunque solicitaron ser atendidos por el tabasqueño, empleados refirieron que se encontraba atendiendo asuntos fuera de la capital.Con un equipo de sonido, enlistaron demandas y también incluyeron la solicitud de la abrogación de la reforma educativa."Años de estar en las aulas y no tenemos un retiro justo", indicó Avelino Martínez Ponce, maestro sindicalizado de la Ciudad de México."Que el futuro Presidente de México responda el proyecto de Nación al beneficio de los que menos tienen; es decir, en beneficio del 80 por ciento de la población de México, particularmente de los trabajadores de la ciudad", añadió.También, acudieron empleados de la Consejería Jurídica, la Procuraduría General de Justicia, y la Secretaría de Seguridad Pública pidiendo retiros dignos.Otros, acusando fraudes en los créditos solicitados a Fovissste.En agosto, indicaron, se dieron cuenta que sus deudas se habían incrementado a la mitad, pese a que cada mes se les descontaba de forma automática de su pago de nómina.Reclaman que lo mismo ocurrió con créditos personales y de autos."Nos quieren dejar una deuda que no podamos pagar, para después dejarnos sin casas", externó una trabajadora que pidió el anonimato."Nos dicen (en casa de AMLO) que no pueden intervenir ni hacer nada hasta diciembre y nuestras deudas siguen incrementando. Queremos que Obrador revise nuestras cuentas", añadió.La empleada del Gobierno capitalino indicó que hace 9 años pidió 763 mil pesos en crédito y su deuda actual es de 1 millón 247 mil pesos."¿Dónde está el dinero que me han descontado del fondo de ahorro de vivienda?", cuestionó.

