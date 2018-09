Toluca, México–– Ante plana mayor de Grupo Atlacomulco, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que tras terminar su Administración se regresará a vivir al Estado de México.Al dar un discurso en el Informe del gobernador Alfredo del Mazo, el mandatario federal prometió no causar molestias."Señor gobernador tenga la certeza que no causaré molestia alguna, sólo vendré a vivir aquí", afirmó."Tendré el gusto de venir a mi Estado para trabajar en nuevas tareas, como uno más de los 17 millones de mexiquenses".Peña Nieto argumentó que rompió su tradición de no asistir a Informes de gobernadores porque quería despedirse de los mexiquenses, desde el Palacio de Gobierno, donde arrancó su carrera por la Presidencia.Al arrancar su mensaje, reconoció su aprecio a los exgobernadores, quienes le respondieron con un saludo o una sonrisa.Aseguró sentir nostalgia por regresar a Palacio de Gobierno."Estoy aquí por tres motivos: primero, para escuchar personalmente el avance de mi Estado; segundo, para expresar mi permanente gratitud a los mexiquenses por las oportunidades que me dieron a lo largo de 25 años para servirles en diversas responsabilidades", dijo."Y tercero, aprovechar este acto para enviar un mensaje fraternal a mis paisanos desde el lugar donde inició mi carrera política, cuando estoy por concluirla".Peña Nieto informó algunos de los logros de la Federación en la entidad mexiquense, y fue despedido con porras y aplausos prolongados.Ante las peticiones de selfies, tardó en salir del Patio Central media hora.Al acto acudieron los exgobernadores mexiquenses Ignacio Pichardo, César Camacho, Eruviel Ávila y Arturo Montiel, con este último se dio un abrazo fraterno e intercambió palabras por unos segundos.

