Ciudad de México–– Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad, apoyó la propuesta de modificar el Artículo 19 constitucional para elevar a delito grave los delitos relacionados al robo de hidrocarburo a Pemex y el portar armas de uso exclusivo del Ejército.Sales indicó que quienes cometan dichos delitos deben merecer cárcel oficiosa y no ser puestos en libertad tras incautarles el armamento.El funcionario consideró que la impartición de justicia no avanza en el País por la mala aplicación del Sistema Penal Acusatorio, pues no se ha instruido adecuadamente a las dependencias.Respecto a la violencia, el Comisionado recordó que en parte se deriva por el control del tráfico de drogas a EU.Sales participó en la Segunda Reunión de la Zona Sureste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública en la que estuvieron presentes los Secretarios de Seguridad de Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca Chiapas y, como invitado, Querétaro.También, asistieron el Secretario Ejecutivo de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, Marco Antonio Sánchez Aparicio; el Titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, Enrique Cabrera Aguilar, y en representación del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, el Secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, quien inauguró la reunión, así como el Presidente Municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, entre otros.En su mensaje, Franco Castán afirmó que esta reunión es el espacio ideal para interactuar en la exposición de experiencias e información sobre acontecimientos delictivos y ampliar el conocimiento de hechos trascendentes que suceden en esta región sur-sureste del País, por lo que es lugar estratégico para tomar acuerdos que permitan enfrentar al crimen en todas sus dimensiones y desde todos los frentes."Los trabajos que vamos a desarrollar son de trascendencia para la vida de nuestras entidades federativas. Si hay un tema que la ciudadanía y la población demanda es precisamente la seguridad pública", indicó el jefe de la Policía de Veracruz.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.