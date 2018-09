Fundamental, fortalecer justicia abierta: TEPJF

Ciudad de México- Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aseguraron que es fundamental seguir reforzando mecanismos que fortalezcan el esquema de justicia abierta en este órgano jurisdiccional, con el objetivo de que su trabajo sea más transparente ante los ciudadanos.A través de un comunicado, el Tribunal informó que los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y José Luis Vargas Valdez participaron en el foro “Transparencia y rendición de cuentas, retos para una justicia abierta electoral” en La Paz, Baja California Sur, donde Soto Fregoso señaló que “hay que ir evolucionando a la demanda de lo que la sociedad requiere”.La magistrada subrayó que a todos les queda claro que ya no es suficiente sólo hablar de transparencia, sino que hay que ir evolucionando a la demanda de lo que la sociedad requiere de sus autoridades y de sus instituciones para alcanzar la justicia abierta.Indicó que un punto clave en el tema es establecer mecanismos que empoderen a la sociedad, además de garantizar la seguridad de que su voz será escuchada al exponer sus demandas ante instituciones y autoridades.En tanto, el magistrado Vargas Valdez dijo que, como juzgadores, deben entender que el punto principal de la justicia abierta es que la ciudadanía tenga acceso a la justicia, porque si no se empieza con ello no puede haber esa justicia abierta. Por ello, desde que inició la actual integración, en el TEPJF se ha trabajado profundamente en lo que tiene que ver con impulsar sentencias claras, breves y en un lenguaje evidentemente ciudadano.El magistrado del TEPJF informó que se debe ejercer las prácticas de transparencia en la labor cotidiana, y que, incluso, las audiencias que se llevan con las partes, así como las sesiones privadas, deben tener un grado de publicidad.Por su parte, De la Mata Pizaña señaló que el gobierno abierto y de justicia abierta representan un “paso que va más allá de lo que es la transparencia”, pues representa lo que sería una “casa ciudadana de cristal”, donde todos los ciudadanos puedan sentirse cómodos.Al participar en el foro, subrayó que, al hacer una evaluación sobre los avances alcanzado, pareciera que la transparencia ya no es suficiente para los ciudadanos, ya que dicha transparencia fue el comienzo, fue el principio de esta temática, pero la verdad es que ahora “ya tenemos que dar un paso más”.“Este tema justamente implica que todos nos pongamos justo bajo este nuevo paradigma. Cuando hablamos de justicia abierta no estamos hablando sólo de transparencia, estamos hablando de un verdadero compromiso ciudadano donde la ciudadanía se sienta cómoda con nuestra actuación, que le entienda, la perciba, la analice, la critique y, por supuesto, las instituciones mejoren en la medida en la cual la crítica ciudadana sea constante y eficiente”, aseveró De la Mata Pizaña.En el evento participaron Blanca Lilia Ibarra, comisionada del Instituto de Nacional Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai); Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur; Conrado Mendoza Márquez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Baja California Sur, y Lucía Frausto Guerrero, directora general de Cómo Vamos La Paz.

