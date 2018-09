Ciudad de México— En los últimos 18 años, 148 periodistas han sido asesinados, informó el Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo Sosa.Al inaugurar el seminario "Periodismo, periodistas y violencia criminal en México", indicó que, además de los comunicadores que han perdido la vida, 21 más se encuentran desaparecidos desde 2005.Señaló que del total de periodistas asesinados, 14 eran mujeres."Lamentablemente, los crímenes contra periodistas no pueden desligarse del incremento alarmante de violencia criminalidad que año con año acaba con la vida de miles de personas en distintas regiones del territorio", advirtió.El visitador de la CNDH aseguró que la libertad de prensa es un derecho humano esencial de la convivencia democrática.En este sentido, advirtió que la violencia de la que han sido objeto los periodistas tiene efectos en el corto y largo plazo."Este tipo de agresiones ocasiona que en muchas regiones del país, los medios decidan ya no hablar más sobre ciertos temas ante la posibilidad de ser amedrentados, generando zonas de silencio o autocensura o bien el cambio de la línea editorial para no ser castigados tanto por servidores públicos como por integrantes de la delincuencia organizada", expresó."Este fenómeno provocará que las generaciones futuras no puedan tener un referente periodístico de lo que ocurrió en algunas regiones o un tema en específico".Corzo Sosa afirmó que la violencia en contra de periodistas y el incremento de ésta son consecuencias de la incapacidad de las autoridades para abatir la impunidad en torno a ella.El visitador recordó que desde 2011 existe un mecanismo de defensa de periodistas, así como una Fiscalía Especializada en la atención de delitos relacionados con la libertad de expresión.No obstante, sostuvo que serán insuficientes si no se termina con la impunidad que aún prevalece en este tipo de delitos."Estas son consecuencias que se verán reflejadas en los próximos años y que serán resultado de la incapacidad de las autoridades para poner un freno a la violencia contra periodistas y abatir la impunidad que, en muchos casos, alcanza un 100 por ciento", aseveró.En tanto, Molly Molloy, especialista de la Universidad Estatal de Nuevo México, expuso que Estados Unidos ya no es un lugar en donde los periodistas perseguidos en México puedan buscar seguridad.Durante su participación en la conferencia Victimización de Periodistas y Libertad de Prensa en Contextos del Crimen Organizado, señaló que las políticas antimigratorias del Presidente Donald Trump, han reducido la posibilidad de que comunicadores mexicanos reciban asilo en Estados Unidos."Los Estados Unidos como refugio está desapareciendo como un lugar en donde un periodista que está sufriendo persecución pueda buscar seguridad y vida", advirtió."La situación para periodistas que buscan asilo ha sido más y más limitado y especialmente para el tiempo de Gobierno del Presidente Trump".La autora del libro "El Sicario: autobiografía de un asesino a sueldo" reconoció que justificar las solicitudes de asilo en Estados Unidos siempre ha sido difícil.

