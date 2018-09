Ciudad de México— El Senado pidió al presidente Enrique Peña Nieto que, a través de la Secretaría de Salud, investigue el caso de los cadáveres encontrados en el interior de dos tráileres en Jalisco.La Cámara alta aprobó realizar un exhorto donde también convoca a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que lleve a cabo una investigación respecto al manejo de cadáveres en contenedores móviles.El tema fue propuesto por la senadora morenista, Lucía Meza, quien recordó que los cuerpos a cargo de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fueron paseados en vehículos.El pasado 11 de septiembre, un tráiler con más de 150 cadáveres no identificados fue hallado en una bodega de 400 metros cuadrados, en Colonia La Duraznera, Municipio de Tlaquepaque, luego de que los colonos lo denunciaran.Los occisos, que viajaban estado de putrefacción según acusaron los vecinos, fueron trasladados por Tlajomulco y Guadalajara, hasta que familiares de víctimas de desaparición mostraron su indignación.Además, REFORMA dio a conocer que existe una segunda caja, en donde se llegaron a guardar otros 80 cuerpos, que está ubicada en las instalaciones forenses.Desde el Senado, los legisladores urgieron al Gobierno del Estado de Jalisco a que deslinde responsabilidades y muestre una solución al problema difundido.El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Alberto Esquer, condenó la forma en que el Gobierno de Jalisco maneja cadáveres como si fueran bultos."Hay un manejo reprobable en materia de medicina forense, no es cosa menor, manejaron como bultos todos esos cuerpos, al final debemos tener el respeto, apego a legalidad", expuso.Señaló que el Gobierno estatal tiene que poner ya un remedio al tema y aplicar debidamente la medicina forense, para terminar con el escándalo en que está envuelta la entidad."Debe haber un trato digno para los cuerpos, porque existen los medios, los lugares adecuados y no puede un estado como Jalisco, líder en temas de medicina forense, tener un problema de esta magnitud."Es responsabilidad cien por ciento del Ejecutivo del estado este mal manejo que se le da a este tema de los cadáveres, guardados en bolsas y cajas de tráileres", lamentó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.