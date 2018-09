Evacuan a 16 mil por lluvias en Sinaloa

Culiacán— Por las lluvias en Sinaloa causadas por los remanentes de la depresión tropical 19-E, 16 mil 434 personas fueron evacuadas en los municipios Ahome y El Fuerte, y tres mujeres se encuentran desaparecidas.De acuerdo con el Órgano de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua, durante tres horas cayeron hasta 271 milímetros de agua en Sinaloa, lo que provocó inundaciones en 62 comunidades y colonias de seis municipios.El Instituto Estatal de Protección Civil informó que el municipio con mayor afectación fue Ahome, principalmente en la ciudad de Los Mochis, seguido por El Fuerte, ambos al norte del estado.El gobernador Quirino Ordaz Coppel dio a conocer que se solicitó una declaratoria de desastre a la Secretaría de Gobernación."Esto es importante por todos los daños que hemos tenido y, sobre todo, para empezar a recibir cuanto antes y sin burocracia los apoyos inmediatos", dijo.En un recorrido en Los Mochis, Ordaz Coppel mencionó que las anegaciones en esa ciudad, como en el resto de la entidad, se deben a redes pluviales deficientes, cuyo mejoramiento implicaría un gasto federal que no ha sido aceptado."Durante muchos años no se hicieron obras estructurales y es parte también de lo que estamos resintiendo. La desviación del dren Juárez es una obra imprescindible para Ahome, ya está validado por Conagua, y esperemos que en esta coyuntura tan lamentable sí tengamos el apoyo para iniciar por lo menos una primera etapa".La declaratoria de emergencia podría extenderse a Culiacán, Navolato, Guasave y Salvador Alvarado, donde hubo daños en viviendas y vehículos.En el caso de Culiacán también se reportó la desaparición de tres mujeres adultas mayores, quienes, según informó el Ayuntamiento de Culiacán, fueron arrastradas por el arroyo El Piojo, al norte de la capital sinaloense.Por los daños, de los cuales no se tiene aún un dato preliminar sobre costos, se activaron hasta 20 albergues en los cinco municipios y se decretó una suspensión de clases en las escuelas de todos los niveles en Culiacán, Navolato, Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado, Sinaloa, Guasave, Ahome y El Fuerte.Las lluvias afectaron también distintas vías de comunicación, como la carretera México 15 con tres cierres parciales, así como la vía Benito Juárez con cinco, señaló la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Sinaloa.Urge Senado a Segob declaratoriaEl Senado urgió a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre natural para los municipios del norte y centro de Sinaloa afectados por la depresión tropical 19-E.Los senadores aprobaron un exhorto este jueves que pide al Gobierno federal otorgar recursos del Fondo de Desastres Naturales al Estado de Sinaloa para atender los daños de las lluvias.Solicitaron también a las Secretarías de Desarrollo Social, Salud, Agricultura, Comunicaciones y Transportes, y Desarrollo Agrario y Territorial implementar estrategias coordinadas para otorgar los apoyos necesarios.

