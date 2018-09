Ciudad de México— Octavio Romero Oropeza, propuesto por Andrés Manuel López Obrador para asumir la dirección general de Pemex, fue cuestionado en 2001, cuando, siendo Oficial Mayor del Gobierno del entonces Distrito Federal, firmaba documentos como ingeniero sin contar con cédula profesional.Ahora, 17 años después, el colaborador del presidente electo sigue sin figurar en el Registro Nacional de Profesionistas.Romero Oropeza cuenta con el título de Ingeniero Agrónomo, expedido por el Colegio Superior de Agricultura Tropical -ubicado en Cárdenas, Tabasco- y como integrante de la generación 1976-1981.El 3 de febrero de 1982, Romero Oropeza recibió el título de Ingeniero Agrónomo, con especialidad en Agricultura Tropical, con el registro No. 064, Foja 22 del Libro 1 del Departamento del Registro Académico del Colegio Superior de Agricultura Tropical.No obstante, conforme a una consulta en el Registro Nacional de Profesionistas, aún no aparece su cédula profesional.En octubre de 2001, López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, salió en defensa de Romero Oropeza y aseguró que la solicitud de su cédula profesional estaba en proceso.El artículo 20 de la Ley de Pemex establece que tanto el director general como los consejeros deben tener título profesional en las áreas de derecho, administración, economía, ingeniería, contaduría o materias afines a la industria de los hidrocarburos.Además, el titular de la empresa productiva del Estado debe contar con experiencia para cumplir con sus funciones, ya sea en el ámbito profesional, docente o de investigación.Consultada al respecto, la próxima Secretaria de Energía, Rocío Nahle, defendió la experiencia de Romero Oropeza para ocupar el cargo.Explicó que la misma ley de la empresa petrolera delega en el Ejecutivo federal la facultad de nombrar al director general."Octavio Romero tiene experiencia en administración, ya lo mostró en la Oficialía Mayor en la CDMX con buenos resultados".Como contraste, la también senadora puso como ejemplo el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien, dijo, resultó un economista experto con malos resultados para la compañía.Romero Oropeza fue profesor de matemáticas en el Colegio de Ciencias y Humanidades de Tabasco, así como catedrático de álgebra y estadística en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.En su carrera política destacó como presidente del Consejo Estatal del PRD en Tabasco y diputado federal por ese partido.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.