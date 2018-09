Guadalajara–– Tras revelarse el mal manejo de cuerpos de personas no identificadas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), donde se han tenido que resguardar 322 cadáveres en cajas de tráiler, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, anunció la mañana de este jueves una restructuración de la institución y señaló que se construirá una nueva cámara de refrigeración con capacidad para 300 cuerpos, escribe El Universal.El mandatario estatal realizó un recorrido por el Instituto, donde personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también hace una inspección, y afirmó que a la brevedad se concluirá con todos los registros para la identificación de personas fallecidas no identificadas, como lo marcan los protocolos, pues de los 444 cadáveres que resguarda el Instituto, sólo 60 cuentan con una ficha completa.Sandoval Díaz consideró que la violencia ha rebasado a las instituciones del país y señaló que se establecerá una agencia del Ministerio Público en el Instituto para agilizar la entrega de los cuerpos que sean reclamados.Entre los cambios planteados por el mandatario, se incluye que una unidad de la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas tenga base en el IJCF.En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que junto con la CNDH inició un proceso de cotejo entre la información de cada uno de los cuerpos de personas no reclamados y sus expedientes de identificación.Alfonso Hernández Barrón, titular de la Comisión Estatal, señaló que ambas comisiones realizan labores de observación en las cámaras fijas de refrigeración, los espacios donde se efectúan las necropsias, las oficinas administrativas, las dos cajas de tráiler que se encuentran en el Instituto y entrevistas a personal.Explicó que se busca es cotejar que cada persona fallecida cuente con los elementos de identificación conforme al protocolo homologado, que son: perfil genético, perfil dactilar, perfil fotográfico, perfil odontológico, el informe del levantamiento de cadáver y fijación de indicios, y la necropsia."Se requiere actualizar y clarificar la información del número total de personas fallecidas y no reclamadas; el número total de personas identificadas con registros completos, el lugar exacto donde se encuentran, así como cotejar la información de los expedientes del IJCF con las carpetas de investigación o averiguaciones previas", señaló el presidente de la CEDHJ.

