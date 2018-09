Ciudad de México— El suelo donde se construye el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ubicado en Texcoco, presenta potenciales riesgos de hundimientos y no se ha logrado estabilizar conforme a lo esperado, pese a los procesos seguidos para ello, según expertos en geología.Durante visitas al polígono donde se construye el nuevo aeródromo se detectaron riesgos potenciales como hundimiento diferencial (o irregular), agrietamiento y colapsos, informó el Colegio de Ingenieros Geólogos de México en su dictamen sobre las alternativas para enfrentar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).Los métodos que se han implementado para compactar y asentar el suelo donde estarán las obras del NAIM, entre ellas las pistas, parecen no estar dando resultados, destacó el Colegio.El método de precarga, colocación de material para presionar el suelo y sacar agua mediante drenes verticales, como si se exprimiera una esponja, no ha servido del todo, ya que no se logrado extraer el líquido como se contemplaba, explicó.Lo anterior porque el suelo tiene poca permeabilidad, es decir, el líquido no pasa por esos "tubos" con los que buscan sacarla, dijo."Es posible concluir que el suelo dentro del polígono donde se construye el NAIM es un suelo y un subsuelo con alto potencial de inestabilidad físico-química", resaltó.En las pistas es de gran importancia que el suelo sea estable, pues si presentan irregularidades y se combinan con la velocidad a la que viaja un avión puede provocar que éste rebote y haya un accidente, dijo un experto que pidió no ser citado.La Sociedad Mecánica de Ingeniería Geotécnica sostuvo que para la cimentación de las estructuras del pavimento en pistas, plataformas y calles de rodaje del NAIM se ha recurrido a un mejoramiento previo del suelo mediante la técnica ya citada, que parece ser adecuada."Sin embargo, de acuerdo con el método observacional aplicado por el diseñador, en algunas zonas no se han logrado alcanzar los asentamientos esperados", dijo el Colegio en su dictamen.Pese a ello, el Colegio de Ingenieros Geólogos de México reconoció que lo mejor es seguir con la construcción del NAIM, ya que la alteración del suelo por el desarrollo de las pistas 2 y 3, torre de control y terminal aérea ha vulnerado no sólo esa zona, sino los alrededores con un daño potencialmente irreversible por el inadecuado procedimiento para consolidar y estabilizar el suelo.Para el Colegio de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México, desde el punto de vista estricto de las especialidades geológico-mineras no hay punto de vista que sustente al NAIM."La naturaleza va a seguir tratando de recuperar sus condiciones naturales y construir sobre una de las pocas zonas que quedan de protección ambiental representaría costos muy elevados de mantenimiento", dijo.El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) ha dicho que los métodos usados para el tratamiento del suelo han funcionado.