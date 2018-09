Junta fideicomiso de Morena 103 mdp

Ciudad de México— El polémico fideicomiso Por los Demás, señalado por el Instituto Nacional Electoral (INE) como un mecanismo ilegal de financiamiento paralelo de Morena, ya cumplió la meta de reunir 103 millones de pesos para apoyar a los damnificados de los sismos del año pasado.Desde Baja California, Andrés Manuel López Obrador detalló que, de ese monto, ya se han repartido 72 millones 991 mil 200 pesos, en apoyos mensuales de 2 mil 400 pesos, a 30 mil 413 habitantes de Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Guerrero y Estado de México.El Presidente electo explicó que están pendiente por entregarse 30 millones 40 mil pesos a 12 mil 517 damnificados para cumplir con el objetivo de ayudar a un total de 42 mil 930 damnificados."Me da gusto mucho poder informarles decirles que se cumplió, dijimos que la mitad del gasto de campaña para la Presidencia de la República se iba a destinar a apoyar a los damnificados y ya cumplimos", aseveró."Todavía hace una semana estuvieron depositando en la cuenta del fideicomiso diputados, senadores de la nueva Legislatura, ahora ya somos mayoría en la Cámara de Diputados, somos mayoría en la Cámara de Senadores, y todos cooperaron, los que están entrando cooperaron, entregaron por anticipado sus dietas, lo que tienen que pagar a Morena lo entregaron para el fideicomiso".López Obrador adelantó que, una vez que se terminen de repartir todos los apoyos, se darán a conocer los nombres de los beneficiarios."Una vez que se termine de entregar todo el dinero, vamos a conocer la lista de los beneficiarios, yo lo lamento, porque no quisiéramos que se supiera quiénes recibieron el apoyo, yo soy partidario del principio o la frase bíblica de que lo que da la izquierda no debe saberlo la derecha, pero para que haya transparencia, para que se demuestre que todos recibieron el apoyo", expuso."En otros casos dijeron que iban a apoyar a damnificados y ni siquiera se sabe dónde quedó el dinero, en este caso hubo completa honestidad, completa transparencia".En julio pasado, el Consejo General del INE, al resolver una queja en materia de fiscalización presentada por el PRI, determinó sancionar a Morena con 197 millones de pesos por un presunto uso irregular del fideicomiso.Aunque el organismo no encontró pruebas de que "Por los Demás" recibió dinero público o fue ocupado para financiar campañas, consideró que se trató de un fraude a la ley, fue manejado con opacidad, además de que entró dinero en efectivo de origen desconocido del que no se supo su paradero.Además, detectó que, en formato de carrusel, grupos de hasta seis personas llegaron a depositar millones de pesos en efectivo en pocos minutos.Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tumbó la multa, al resolver que el INE no hizo una investigación exhaustiva y no respetó el derecho de audiencia de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, encabezado por Pedro Miguel.

