Afectaría López Obrador a medios indígenas

Ciudad de México— Los medios comunitarios e indígenas que por ley tienen derecho a acceder al uno por ciento del presupuesto de comunicación social de dependencias federales, se verán afectados con el recorte anunciado a dichas áreas por el nuevo Gobierno federal, coincidieron analistas.Por Ley, las instituciones públicas federales deben destinar uno por ciento de su presupuesto de comunicación social a concesionarios sociales, comunitarios e indígenas, y fue apenas en 2017 cuando algunas instituciones comenzaron a entregar los recursos.Héctor Camero, representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México (AMARC), comentó que debido al recorte presupuestal, se verían los medios indígenas y comunitarios afectados, por lo que hizo un llamado a la nueva Administración federal a crear algún fondo de fomento o crédito para dichos medios.Además, dijo que incluso se requiere que piensen en modificar la ley para que en lugar del uno por ciento, puedan entregarles un porcentaje mayor ya que conforme hay más medios de este tipo, el poco presupuesto que les otorgan se divide entre más.Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, dijo que aunque han sido pocas las instituciones que otorgaron uno por ciento de su presupuesto de comunicación, la mayoría no lo hizo."Totalmente (les va a afectar el recorte), de por si no tienen acceso a ese presupuesto que tienen por ley, y ahora va a ser menos dinero. La realidad indica que no hay gran impacto porque nunca gozaron de ese presupuesto."Lo que creo es que se tienen que cambiar las reglas, no sólo les otorguen el uno por ciento de las áreas de comunicación social, sino que deberían cambiar el marco legal que les permitiera comercializar el tiempo aire para que puedan subsistir los medios comunitarios e indígenas", comentó Calleja.

