Debe Puebla ir al voto por voto

Ciudad de México– Un mes y medio después de las elecciones, Puebla deberá ir al recuento voto por voto.La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) ordenó ayer el recuento total de votos de la elección para gobernador en esa entidad, debido al cúmulo de inconsistencias detectadas en las actas de los cómputos distritales.Por unanimidad, los magistrados electorales determinaron que era procedente la solicitud del Partido Morena de recontar los resultados de 7 mil 174 casillas en los 26 distritos electorales del estado.La elección de gobernador en Puebla, el 1 de julio, dio el triunfo de manera preliminar a Martha Erika Alonso (PAN-PRD-MC) con una diferencia de 122 mil 36 votos sobre Miguel Barbosa (Morena-PT-PES), lo que equivale a un 4.04 por ciento de la votación.Entre las anomalías señaladas en la sentencia –que fue elaborada por el magistrado José Luis Vargas– están la existencia de cifras ilegibles y documentación incompleta en los resultados de casillas así como inconsistencias entre el número de casillas ordenadas para recuento y las recontadas en el ámbito local.El funcionario electoral reconoció que esas irregularidades generan dudas respecto al resultado arrojado por los cómputo distritales en Puebla, de modo que es procedente el recuento total para dar certeza a los votos emitidos por los ciudadanos.De acuerdo con la sentencia, el recuento total de votos ordenado no prejuzga sobre la nulidad o no de la elección, sino que sólo repone la etapa de cómputo con la intención de dar certeza al resultado.El traslado de los paquetes electorales a la Ciudad de México se llevará a cabo mañana y las diligencias se llevarán a cabo en las salas regionales de la CDMX y Toluca, a partir del sábado 22 de septiembre, en una sesión ininterrumpida, que podrá continuar el lunes 24 y martes 25 de septiembre.Después de reconocer la resolución de la Sala Superior del Trife, tanto Alonso como Barbosa, celebraron la decisión de recontar los votos.“Estoy convencida que con esta solución se tendrá la plena y absoluta certeza”, consideró la panista.“El recuento no garantiza toda la limpieza de la elección”, opinó Barbosa. “Aquí los pillos electorales fueron los mismos, el Instituto Electoral y los consejos distritales, por eso debo tener mis asegunes con respecto a esto”.El ganador de la contienda tomará posesión del cargo el 14 de diciembre.El morenista Miguel Barbosa celebró la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el nuevo conteo de votos, pero advirtió irregularidades en la cadena de custodia de la paquetería electoral.En entrevista, el candidato de Juntos Haremos Historia dijo que el material que se va a recontar estuvo desde el 1 de julio bajo el control del Instituto Electoral del Estado (IEE) y los Consejos Distritales Electorales (CDE), por lo que prevalece la incertidumbre de legalidad.Mencionó que estos organismos son los responsables de la manipulación en el manejo de los votos una vez que salieron de las casillas.Refirió que la documentación y, particularmente, las boletas siempre se encuentran bajo custodia del organismo electoral, en este caso el IEE, a cargo de Jacinto Herrera, desde que se imprimen, al distribuirse, durante los comicios y al regresar a los consejos distritales y el resguardo general.

