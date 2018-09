Ciudad de México–– El caso de la agresión protagonizada por un alumno en contra de una de sus compañeras del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo (Cecyte), plantel Leona Vicario, sigue generando polémica y indignación en redes sociales, como parte de las investigaciones que encabeza la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo da seguimiento a un nuevo video en que tres jovencitas que golpean a un estudiante.En Facebook, afirman, que el agredido es el joven que apareció en un primer video y quien ayer se jactó de dar tres puñetazos a su compañera.”…Yo la tiré, ya a la segunda vez, ella me jaló el cabello, me caí yo con ella, me jaló el cabello y la playera y me dejó rasguños en la cara y en el cuello. Y la tercera, fue cuando yo la agarré del cabello y le di tres putazos en la cara y ya, es como un empate”.Sin embargo, autoridades del Cecyte aseguraron que el material fue grabado en otro lugar, además de que el agresor ya fue expulsado.La sanción para quien agredió a la señorita fue darlo de baja, por dos obvios motivos, primero, porque él violentó el reglamento escolar y, segundo, por su propia integridad; ya vi los comentarios que se hacen en Facebook, que no son nada buenos, entonces si él llegará a venir por acá, obvio que lo van a agredir”, precisó Mario Medina Castro, director del Cecyte Leona Vicario.Por su parte, el agresor es considerado por Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación Zona Norte de Quintana Roo, como una persona peligrosa.”El asunto no termina aquí con dar demos de baja a un alumno de una institución educativa. Es un joven que a donde vaya, si lleva este patrón de conducta, es peligroso para él y para los demás”.Afirmó:”Le vamos a dar seguimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Contención inmediata de protocolo para alumnos en general, para darle atención a la chica lesionada que fue agraviada, atención psicológica y todo lo que requiera y aplicar el protocolo de convivencia escolar”.

