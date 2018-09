El problema de Belinda y su adeudo de 20 millones de pesos al SAT... y su relación con AMLO

Poco antes de las elecciones presidenciales, en el cierre de campaña de los candidatos, se dio a conocer que la cantante modelo Belinda Peregrín debía 20 millones de pesos.La noticia salió a relucir luego del apoyo de la artista al entonces abanderado puntero Andrés Manuel López Obrador que posteriormente ganaría abrumadoramente las elección del pasado 1 de julio.En 2013, la célebre cantante habría pagado millones de pesos, en efectivo, a sus tarjetas de crédito para saldar cuentas de compras y viajes personales, lo que encendió las alarmas del Sistema de Administración Tributaria (SAT).El Universal publicó varias columnas en donde relató lo sucedido basado en fuentes oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre ellas la de Javier Tejado, maestro en Relaciones Internacionales y también en Derecho, uno de los colaboradores de ese medio nacional.“Según varias juntas celebradas con ella, aceptó haber realizado los millonarios pagos (pensando que no quedarían registrados) y culpó a su contador de la defraudación fiscal. En estas juntas, Belinda era acompañada por su padre, Ignacio Peregrín, quien hace unos años jugaba también el papel de manager”, escribió Tejado el pasado 7 de julio.En ese entonces, agrega la columna de El Universal, la autoridad hacendaria estaba pidiendo, incluso, prisión para ella, pero la Procuraduría General de la República (PGR), para evitar un conflicto mediático, propuso firmar unos convenios para ir pagando la deuda: millones de pesos –el grueso producto de conciertos y palenques- no reportados.“La artista, quien durante años de su niñez y adolescencia estuvo en Televisa, logró conocer y hacer amistad con varios inquilinos y funcionarios, tanto de Los Pinos como de varias dependencias federales¨, agrega.El problema de todo esto fue en realidad que la cantante apoyara a AMLO en los cierres de campaña, físicamente y en las redes sociales donde Belinda tiene millones de seguidores.“Más recientemente, la artista cambió de “bando” y primero apareció en redes sociales portando una camisa de Morena, para luego estar en el cierre de Andrés Manuel López Obrador en el Estadio Azteca y posteriormente intentó acceder al escenario instalado en el Zócalo, en donde López Obrador daba su discurso de victoria la noche del 1 de julio (leer crónica de Carlos Loret del 3 de julio en EL UNIVERSAL)”, indica el articulista de El Universal.LEER: Investiga Gobierno a Belinda por apoyar AMLO Este cambio de “bando”, según algunos periodistas como Loret de Mola y el articulista Javier Tejado, molestó mucho a sus (ex) amigos y funcionarios que le habrían brindado años para regularizarse fiscalmente. Los adeudos, ya con recargos y multas, superarían los 20 millones de pesos.A más de dos meses de esas publicaciones y del apoyo de la cantante Belinda a López Obrador, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que la cantante Belinda violó la prohibición que impone la Constitución a los extranjeros que residen en México, para participar en actos políticos, al apoyar a candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia en Morelos, publicó El Universal.Belinda Pellegrini, de origen español, reside en el país en calidad de extranjera, por lo que en términos del artículo 33 de Constitución y la ley electoral “se ordena dar vista a la Secretaría de Gobernación para que en ámbito de sus atribuciones determine que a su derecho convenga”, resolvieron los magistrados.

