Guadalajara— Luis Octavio Cotero, destituido como director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), reveló que cadáveres se almacenaron en un tráiler en las instalaciones de la institución durante 2 años.Tras exhibirse que un tráiler con cadáveres deambuló por el Área Metropolitana de Guadalajara, el exfuncionario exhibió que la capacidad del organismo para albergar cuerpos está rebasada.Dijo que desde hace más de dos años se notificó a la Fiscalía del Estado que no había espacio para contener cuerpos en el IJCF, por lo que esa dependencia optó por rentar un tractocamión para refrigerarlos."Una vez que se abarrotaron los refrigeradores del Instituto se requirió a la Fiscalía, de mi parte, y al secretario general de Gobierno (Roberto López Lara), para que se construyera un espacio donde se pudieran inhumar esos cuerpos que ya eran demasiados, y que estaban causando un problema evidente para el mismo personal", dijo Cotero."Se decidió por la misma Fiscalía, en aquel entonces el Fiscal central Rafael Castellanos, ante la negativa de la construcción y de proporcionar más recursos para ello, el alquiler de un tráiler con refrigeración; cosa que así lo hizo la Fiscalía, y ahí se mantuvo en las instalaciones del Instituto, en ese lugar se mantuvo por casi dos años ese tráiler".Mencionó que hace un mes, aproximadamente, se tuvo que rentar otro tractocamión debido a la incapacidad de seguir almacenando cuerpos y se pidió a la Fiscalía que el primer vehículo fuera cambiado de lugar, por lo que fue llevado a una bodega rentada en la Colonia La Duraznera, en Tlaquepaque.Sin embargo, como los colonos se percataron del contenido del tráiler, el vehículo terminó retornando al IJCF."Si bien es cierto que se intentó la construcción de un cementerio forense, lo cierto es que está suspendido desde hace más de 15 días, así que no hay expectativas de fosas dónde depositar esos cuerpos; una situación muy lamentable y que, además, esa necesidad, esa urgencia, no es nueva, es de hace más de tres años y nunca se atendió", apuntó."Espero que ahora hayan designado un mago (como director del Instituto) para que resuelva estos problemas, y le doten de los recursos suficientes que son urgentísimos, porque el Instituto padece una deficiencia económica verdadera".Refirió que los dos tractocamiones contienen unos 250 cadáveres, además de los 144 que están en refrigeradores del IJCF.Asimismo, expresó que cuando el tractocamión con cuerpos fue retirado del Instituto, fue por indicación del Ministerio Público, por lo que no hace falta una investigación para dar con el responsable de lo ocurrido.

