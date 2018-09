Ciudad de México–– La bancarrota que enfrenta el país no es financiera, sino moral y social, aseguró el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).De acuerdo con Ernesto O'Farril Santoscoy, presidente de la comisión de análisis económico del IMCP, las finanzas del país no dan muestra de bancarrota con una meta de superávit primario que podrá cumplirse este año y evita el incremento de la deuda.Sin embargo, el incremento en la inseguridad y corrupción están en muy altos niveles, lo que puede traducirse en una bancarrota moral."Desde el punto de vista financiero no hay una bancarrota en el país. Hay todavía hoy, por ejemplo para este año, un superávit primario que puede ser de más o menos del 0.8 por ciento del PIB, lo cual asegura que la deuda no siga creciendo."Pero sí hay que reconocer que hay una bancarrota moral, los índices de asesinatos, corrupción e impunidad están en muy altos niveles", dijo en conferencia de prensa.La bancarrota, consideró O'Farril, también se extiende a un aspecto social, debido a que pese a contar con la capacidad financiera para enfrentar sus compromisos, el Gobierno no ha tenido la capacidad para atender y responder a las necesidades de los grupos más pobres y necesitados del País, que enfrentan fuertes rezagos en educación y salud.Según explicó, la referencia que hizo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre que el país se encontraba en bancarrota fue más bien en un sentido figurado, lo que él mismo aclaró ayer.Sobre la posible cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, O'Farril Santoscoy señaló que de darse a través de una consulta pública que determine algo opuesto a la opinión de organismos especializados, dañaría la confianza de los inversionistas y podría ser un obstáculo para futuras inversiones privadas."Tienes este riesgo reputacional. Quizás ya proyectos del sector de telecomunicaciones o el de energía, u otros proyectos con el Gobierno mexicano, pues ya serían más difíciles de que los inversionistas privados, nacionales o extranjeros, le entren si un proyecto que está avanzado en obra, con contratos, emisiones de deuda en el mercado y calificadas, se cancele de la noche a la mañana", dijo.

