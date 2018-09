A Jesús Corona aún se le enchina la piel cuando recuerda lo que vivió en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, mientras ayudaba en la remoción de escombros, un día después del sismo del 19 de septiembre del 2017, sin importarle que exponía sus manos."Traíamos herramientas, utensilios, guantes y todo pero lo repartimos y ya a nosotros nos tocó a mano limpia, pero eso se nos olvidó, simplemente quisimos ayudar", explicó Corona con los ojos llorosos en entrevista con CANCHA."Ibas en las calles y había gente ofreciéndote qué tomar, qué comer, fue algo muy bonito, ver la solidaridad y que tanta gente se haya sumado, en ese momento tan complicado, los primeros que actuaron e hicieron la diferencia fue el mismo pueblo".San Gregorio fue una de las zonas más afectadas en Xochimilco; poco más de 100 casas resultaron dañadas, además de una escuela y el mercado del lugar.Por eso, tras platicarlo desde sus casas aquella noche del 19 de septiembre, los futbolistas abandonaron La Noria al día siguiente para lanzarse a apoyar a dicha comunidad, pero no fue fácil."Tuvimos que caminar un buen tramo porque ya no podían entrar las camionetas, nos íbamos turnando en llevar las carretas para las herramientas y víveres a la gente que lo necesitaba", recordó el guardameta."Estando ahí, en el lugar de los hechos, donde había mayores destrozos, nos quedamos y vimos que se necesitaba mano de obra, inmediatamente nos juntamos, nos dieron acceso y pudimos ayudar, se hicieron las cadenas humanas e hicimos la nuestra".Corona comentó que más de uno quería ayudar."Sabíamos que era una obligación de nosotros, como mexicanos; y también los extranjeros se sumaron, que fue algo muy importante, nos sumamos en tratar de ayudar en lo que se pudiera", agregó."Fuimos unos privilegiados porque al final de cuentas, tuvimos la fortuna de no tener pérdidas de seres queridos, de bienes, que es de lo menos; fuimos muy afortunados pero me queda la enseñanza de que en esos momentos uno debe ser solidario".

