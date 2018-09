Ciudad de México— Un tribunal federal rechazó concederle la medida cautelar de libertad al exgobernador Guillermo Padrés, en el proceso donde se le imputa una defraudación fiscal que a la fecha, con actualizaciones y recargos, asciende a alrededor de 70 millones de pesos.El Décimo Tribunal Colegiado Penal en esta capital le negó la suspensión definitiva contra la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, en el juicio que se le sigue en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales.Según el fallo de la revisión 180/2018, el órgano jurisdiccional determinó que tanto el juzgado responsable del proceso como el tribunal de apelación nunca se pronunciaron con respecto a la imposición de la prisión preventiva.Y al no haberle impuesto dicha medida cautelar, el colegiado tampoco podía emitir un veredicto al respecto, porque no existía una negativa que debiera estudiar como un acto violatorio de las garantías individuales de Padrés.Es por ello que el colegiado dejó firme la resolución del 31 de mayo pasado dictada por el Segundo Tribunal Unitario Penal en esta ciudad, en la cual también concedió una suspensión para que las cosas continúen en el estado que guardan hasta el momento.La resolución del colegiado únicamente corresponde a la suspensión definitiva negada al exmandatario y no a la formal prisión, pues aunque fue dictada en el mismo fallo impugnado, ambas determinaciones corren por separado.Padrés, de hecho, está a la espera de que un tribunal colegiado resuelva el amparo que ganó contra la formal prisión y que, de confirmarse, tendrá como consecuencia que se reponga el procedimiento y se apegue a los lineamientos de un amparo que ya había ganado el año pasado.En el caso de defraudación fiscal, el pasado 16 de agosto Guillermo Francisco Urbina Tanús, Juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de esta capital, le concedió la libertad provisional mediante el pago de una garantía de 100 millones de pesos.El exgobernador no ha cubierto ese pago y, aunque lo cubriera, hubiese continuado preso porque existe otro juicio en su contra en el Estado de México por un presunto lavado de 11 millones 186 mil 895 pesos.Si hubiese conseguido la suspensión definitiva que buscaba en el proceso por defraudación fiscal, es muy probable que se hubiese olvidado de cubrir 100 millones de pesos para, al menos por ese expediente, tener decretada la libertad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.