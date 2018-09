Reconocen en estampilla a perros rescatistas

Ciudad de México— En reconocimiento a las tareas de rescate durante los sismos ocurridos en septiembre de 2017, el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) emitió una estampilla dedicada a los binomios caninos de la Secretaría de Marina (Semar)."Estos canes se ganaron no sólo el cariño, sino también la admiración y el respeto de la sociedad mexicana, y por qué no decirlo, del mundo", dijo en la ceremonia de cancelación Blanca Estela Mejía Espíndola, coordinadora general de Logística y Operación de Sepomex."Como en todos los momentos difíciles que México ha pasado, las Fuerzas Armadas son las primeras en hacerse presente para auxiliar a la población afectada e implementar el Plan Marina, que consiste en el despliegue de personal especializado y equipo técnico de alta eficiencia en labores de búsqueda y rescate para atender las necesidades de emergencia".El capitán Israel Monterde Cervantes, jefe del Departamento Canino de la Armada de México, agradeció el reconocimiento a los perros de rescate."Es muy importante y muy satisfactorio el que reconozcan el trabajo de estos perros, no es el trabajo de ellos exclusivamente, es el trabajo de muchos años, de muchas horas de trabajo, el esfuerzo de los manejadores y yo creo que eso se vio reflejado en todos los apoyos que dieron aquí en el sismo", expuso.En la ceremonia estuvieron presentes personal del Sepomex e integrantes de la Semar, entre los que se encontraban los manejadores de los canes.

