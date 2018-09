Ciudad de México— El contingente de damnificados que marchó desde la calle Doctor Rafael Lucio arribó al Zócalo capitalino para dirigirse a la sede del Gobierno capitalino.Allí, también arribará la marcha de de 'Damnificados Unidos' que avanza desde Calzada de Tlalpan.Aproximadamente a las 18:00 horas, el grupo de Damnificados Unidos dejó una corona de flores en el predio que se derrumbó en Chimalpopoca, y siguió su ruta hacia el Zócalo.Durante su avance, los integrantes de la marcha han calificado a la reconstrucción como lenta."Vivienda sí, créditos no", grita a través de un altavoz uno de los lideres.Horas antes, con el puño en alto y al grito de "este simulacro no nos representa", mientras sonaba la alerta, la alianza Damnificados Unidos manifestó su rechazo hacia el simulacro.A las 13:10 horas, después de realizar una misa en el Multifamiliar, unas 300 personas cerraron todos los carriles de Calzada de Tlalpan en dirección al Centro Histórico.Cuatro minutos después, levantaron el puño y guardaron un minuto de silencio en memoria de los nueve fallecidos del sitio y los cientos por el 19S de 2017 y 1985."¡Este simulacro no nos representa!" y "¡Damnificados Unidos serán reconstruidos, sin créditos ni redensificación!", gritaron a las 13:16 horas.Algunas personas comenzaron a llorar y cuando escucharon el sonido de la alerta que duró cuatro minutos en la zona.El hermano y madre de "Vivís", quién murió en el edificio 1C reclamaron desatención por parte de autoridades y consideraron insuficiente la realización de un simulacro.Ignacio Lora también dijo que el acto provocó más tristeza para quienes tuvieron pérdidas, como él, quien hace un año supo de la muerte de sus dos hijos pequeños en el mismo inmueble que colapsó.Rescatistas, activistas y vecinos formaron una cadena humana, bloquearon durante una hora la Calzada, reclamaron reconstrucción a fondo perdido para Damnificados Unidos y disolvieron la concentración.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.