Buscan que AMLO presente Informe de Gobierno en Congreso

Ciudad de México— El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, presentará este martes una iniciativa para restablecer la obligación del presidente de la República de acudir ante el Congreso de la Unión en la entrega de su Informe de Gobierno.Con una reforma a la Constitución y una nueva Ley del Congreso, Muñoz Ledo propondrá retornar a la "normalidad" entre Poderes.La propuesta incluye la vieja demanda de que el Ejecutivo Federal escuche los posicionamientos de los grupos parlamentarios antes de su mensaje a la Nación.De esta forma, Morena estará poniendo las bases jurídicas para que Andrés Manuel López Obrador se presente ante el Congreso cuando tenga que entregar su primer Informe de Gobierno el próximo año.Esta obligación constitucional fue cancelada en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, quien para su segundo Informe, en 2008, ya no se presentó ante el Poder Legislativo, debido a la confrontación que existía con la izquierda."En el proyecto se prevé un formato en donde se normaliza la relación entre poderes, y el presidente de la República acude a entregar su informe y dirija un mensaje a la Nación, para lo cual, estamos presentando una iniciativa de reforma constitucional conjunta con esta iniciativa de Decreto de Ley del Congreso, para que el artículo 69 de la Carta Magna se modifique en el sentido de devolver el diálogo entre el Presidente de la República y la representación nacional", explica Muñoz Ledo en la iniciativa.La propuesta indica que el primero de agosto del año en que dé inicio el periodo presidencial, o el primero de septiembre de cada año, a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, asistirá el presidente de la República y presentará un informe de conformidad con el Artículo 69 de la Constitución."Una vez que el presidente de la República haya llegado al recinto legislativo, hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo parlamentario y cada una de ellas no excederá de quince minutos."Posteriormente, el presidente de la República dará un mensaje en relación a su informe y acto seguido, el presidente del Congreso dará un mensaje ante el Congreso", precisa la iniciativa de Muñoz Ledo.El texto precisa que tal sesión no tendrá más objeto que celebrar la apertura del periodo de sesiones y que el presidente escuche los posicionamientos de los partidos y presente su Informe.

