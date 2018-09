Critican estrategia de Morena en Congreso de CDMX

Ciudad de México.- Los coordinadores del PAN y del PRD cuestionaron la cesión de diputados de Morena a otras bancadas para acaparar la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, que aún no se instala.Ayer, los morenistas cedieron al diputado Fernando Aboitis al Partido Encuentro Social para integrar una fracción de dos legisladores y al Partido del Trabajo le cedieron a Lilia Sarmiento Gómez, militante del PT postulada por Morena para el Distrito 2, y a Jesús Martín del Campo, quien preside ahora la Mesa Directiva.Con estos ajustes, se prevé que la coordinadora de Morena, Ernestina Godoy, encabece la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva quede en manos del nuevo petista, aunque la Ley Orgánica del Congreso prohíbe que un mismo partido encabece ambos órganos de gobierno."Desde nuestro punto de vista si Morena cedió su lugar al PT, pues es una sesión y un derecho que Morena hizo al PT, suponiendo que el diputado de Morena se considere del PT", externó Mauricio Tabe, coordinador del PAN en el Congreso."El diputado de Morena que hoy preside la Mesa Directiva es de Morena, fue electo por Morena y es militante de Morena, incluso fundador de Morena, entonces como quieran darle la vuelta o buscarle la forma, hoy la Mesa Directiva la preside Morena".Por separado, el coordinador del PRD, Jorge Gaviño, cuestionó también el ajuste en las bancadas."Nosotros pensamos que no es factible hacer una coalición de este tipo en este momento", externó Jorge Gaviño, coordinador del PRD."Hay contradicción entre lo he se está diciendo, cuál es el origen parlamentario de cada uno de ellos, lo vamos a revisar, no se trata de impedir una asociación que sea legal".El panista Mauricio Tabe insistió en que Morena no debería poder presidir la Junta de Coordinación Política.

