Ciudad de México— Un tuit del Senado que hace referencia a la cuarta transformación causó molestia entre legisladores de la Oposición y políticos."A 208 años de la Independencia de México, el @senadomexicano adquiere plena legitimidad rumbo a la #CuartaTransformación de la República", se escribió en la cuenta oficial de la Cámara alta."Vamos a lograr el resurgimiento de la grandeza de nuestra patria".Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del PRI, reprobó el mensaje"Esto es inaceptable: 1. El Senado es patrimonio de las y los mexicanos, NO de un partido o una mayoría. 2. Viola lineamientos de comunicación y supone distracción de recursos", tuiteó.Gustavo Madero, senador del PAN, pidió respeto a la pluralidad política."El Senado de la República tiene una conformación plural. Una mayoría en la votación no equivale a una propiedad de @PartidoMorenaMx . Aprendan a respetar la pluralidad política que es el fundamento de la democracia y no cedan a la tentación autoritaria, patrimonialista", escribió.En tanto, Margarita Zavala demandó más respeto al recinto."Más respeto al propio Senado de la República", manifestó.El exsenador Javier Lozano exigió institucionalidad."Totalmente fuera de lugar este tuit de la cuenta oficial del Senado de la República. ¿Apenas adquirió plena legitimidad esa Cámara? ¿Se asume como parte de la llamada "cuarta transformación"? Tantita institucionalidad, señores", expresó.Tras la publicación, Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva, se deslindó y afirmó que no es institucional."Este tuit ha causado molestia. Y con justa razón. No es institucional. No fue ordenado por la Mesa Directiva del Senado. Hoy instruiremos al área de Comunicación Social a realizar una labor institucional en la comunicación oficial del Senado", afirmó.

