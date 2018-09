Reviran a AMLO: no hay bancarrota

Ciudad de México— Diputados del PAN y PRI negaron que el país esté en bancarrota, como afirmó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.El coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, aseguró que la realidad de que los recursos presupuestarios no son suficientes está alcanzando a López Obrador."A partir del primero de diciembre, si se cumplen todas las promesas que se hicieron en campaña, se va a convertir México en Disneylandia, hay que esperar, ya falta poco", comentó con ironía el priista, quien resaltó las expresiones contradictorias del Presidente electo primero sobre una economía estable y luego de un País en bancarrota.El exsubsecretario de Egresos, Fernando Galindo, descartó que México tenga problemas financieros."México tiene la capacidad financiera para hacer frente a sus compromisos", dijo el diputado del PRI.Señaló que las calificadoras internacionales reconocen a México con capacidad financiera."Tenemos cifras históricas en creación de empleo, tenemos cifras históricas en recaudación, hemos venido de un proceso largo de reingeniería de gasto público, de eficiencia, de recortes, y eso, sin lugar a dudas, nos ha llevado a que las calificadoras determinen que México tiene una calificación estable, eso no es una bancarrota, sin duda tenemos retos muy importantes en materia de desigualdad y combate a la pobreza", expuso el ex funcionario federal.Dijo que existen indicadores muy claros, como el que a partir de 2017, después de nueve años, hay un superávit primario, que significa que ya no se pidió prestado para pagar los intereses de la deuda que enfrenta el Gobierno federal.Juárez agregó que la "terca realidad" ubica a todos, independientemente de que haya 30 millones de votos atrás."La limitante es presupuestal, el tamaño del presupuesto es uno, el margen para financiar programas y políticas públicas es uno, y cuando se tiene la información o se inicia a conocer esta información, a veces nos tenemos que dar cuenta que no todo lo que pensamos de manera voluntarista se puede realizar."Y creo que es de reconocerse cuando alguien rectifica. Yo no sé si se estén curando en salud o no se estén curando en salud. Lo que sí sé es que no alcanza para todo", manifestó el líder del tricolor.El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, también consideró que el país no está en bancarrota y recomendó a López Obrador ser más prudente porque aún no asume funciones."Yo espero que el Presidente electo aprenda la prudencia y deje de hacer declaraciones cuando todavía no está en funciones."Tenemos retos financieros, pero no estamos en bancarrota. Tenemos una deuda, históricamente la mayor. Como senador de la República año con año voté en contra, sin embargo, hay indicadores que son positivos. Entonces, poner todo en una sola frase resulta inoportuno, irresponsable y descontextualizado."Mi comentario respetuoso al Presidente electo es que seamos todos prudentes y hablemos en los momentos oportunos", planteó el legislador de Acción Nacional.Mario Delgado, coordinador de Morena, remarcó que el PRI le deja a López Obrador un País en una situación bastante complicada, pero aseguró que se va a mejorar."Lo que ha dicho el Presidente electo es que se van a cumplir todos los compromisos de campaña. Lo que dijo el fin de semana es que hay mucha demanda, mucha necesidad, pero se va a cumplir todo lo que se prometió en campaña", aseveró.Resaltó que se pondrá énfasis en los ahorros y después en el gasto, no se va a endeudar el País como en esta Administración y habrá cuidado en mantener los equilibrios macroeconómicos.