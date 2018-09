Ciudad de México.- La prohibición del consumo de drogas ha fracasado como política pública en México, advirtió el secretario general de México Unido contra la Delincuencia, Juan Francisco Torres Landa.En una conferencia ante estudiantes de derecho, el abogado recordó que en los últimos 20 años el presupuesto en seguridad pública ha aumentado en un 800 por ciento y el Ejército fue puesto en las calles para combatir al crimen organizado.A pesar de ello, señaló, las cifras oficiales indican que el consumo de drogas en el país creció de 1.6 por ciento entre personas de 12 a 17 años en 2011 a 3.1 en 2016.Entre las personas de 12 a 65 años, agregó, el incremento fue de 1.5 a 2.7 por ciento en el mismo lapso."Este dato lo que nos refleja es que la política no sirve, porque si la política sirviera los niveles de consumo tendrían que ir bajando, no subiendo", expresó.Además, dijo, el costo de los estupefacientes ha ido a la baja y la lucha contra cárteles los ha fragmentado.Hasta hace algunos años, detalló, existían alrededor de cuatro cárteles, mientras que actualmente hay casi 400 bandas delincuenciales de todos tamaños.Lo anterior, alertó, ha convertido a las drogas en un negocio que para muchos hace que valga la pena jugarse la vida."La oferta de estupefacientes están en niveles récord y los precios han venido constantemente a la baja. ¿Qué provoca esto? Que hay un mayor número de consumidores y tenemos un negocio ilícito con un crecimiento exponencial y que explica en gran medida por qué tenemos el problema que vemos hoy en las calles, porque el negocio es de tal magnitud que vale la pena jugarse la vida, vale la pena el reto contra las instituciones, porque hay un enorme negocio, y cuando digo enorme no me quedo corto", advirtió.El abogado dijo que estos datos son una muestra de que la prohibición es una política pública cuyo único resultado ha sido el incremento de la violencia en el país."En 2005, 2006, llegamos a tasas de 8 (homicidios) por cada 100 mil habitantes, teníamos un nivel de pacificación en materia de homicidios semejante a las mejores democracias del mundo: Estados Unidos, Europa. Y de repente se dispara a niveles de 22, 24 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, en algunos años triplicamos el nivel de homicidios que se estaban dando en el país", criticó.Indicó que este fracaso se debe, entre otras causas, a que la prohibición se puso en marcha sin atacar la impunidad del sistema judicial y sin atender la falta de profesionalización de sus encargados.Como ejemplo, señaló que actualmente los niveles de impunidad en México son de alrededor del 90 por ciento.Torres Landa propuso como medida alternativa a la prohibición de las drogas la despenalización de todas y la regulación por parte del estado."Nuestra propuesta es que esto (la despenalización) debe abarcar absolutamente todas las drogas; espacio que dejemos en la prohibición, es espacio que va a ser utilizado por la delincuencia, no hay duda", aseguró.Dijo que actualmente quien regula el consumo y tráfico de drogas en el país es la delincuencia organizada.Un ejemplo, sostuvo, son las cárceles, que actualmente son gobernadas por los delincuentes."El común denominador es que la regulación la debe imponer el estado, porque lo que sucede hoy en día es que la regulación que no impone el estado, la impone la delincuencia. La gran elección que debemos hacer como ciudadanos es quién queremos que regule esto", cuestionó.El especialista pidió al próximo gobierno voluntad política para discutir el tema."No se tienen que quebrar la cabeza, hay material, hay iniciativas, en el Congreso hay más o menos como siete iniciativas que están dormidas; insisto, lo que se requiere es voluntad política y si hoy tienen el control del Congreso quienes dicen que pueden hacer cambios en el país, pedimos que nos den una muestra y lo hagan y que nos demuestren a los ciudadanos que, efectivamente, tuvo un buen sentido", demandó.

