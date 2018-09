Urgen indagar emporio de Javier Duarte

Ciudad de México–– Ante el emporio inmobiliario de más de 90 propiedades que lograron construir el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte y su esposa Karime Macías, senadores de la República llamaron a que se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias."Vamos a insistir en que se llegue a las últimas consecuencias. En este y en cualquier otro caso, hay que darle una explicación a la ciudadanía, una investigación profunda", expresó Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD.Reforma publicó este 18 de septiembre que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y su esposa, Karime Macías, construyeron un millonario emporio inmobiliario del cual ya se han logrado ubicar más de 90 propiedades en México y otros países como en Estados Unidos.Al respecto, la senadora del PAN -Indira Rosales Sanromán- dijo que desde el primer minuto del Gobierno panista en esa entidad se han presentado pruebas ante la Procuraduría General de la República (PGR) respecto al estatus que guarda el caso del exgobernador, y dijo que es un caso al que se le dará seguimiento."Desde el minuto uno, la Administración ha presentado pruebas a la PGR al respecto del estatus del caso de Javier Duarte. Es un tema al cual se le ha dado seguimiento, se le piensa continuar hasta las últimas consecuencias y definitivamente será responsabilidad de la siguiente Administración el poder dar continuidad", informó la panista.Las investigaciones contra el exgobernador de Veracruz deben intensificarse e incluir a su esposa así como a su red de colaboradores, enfatizó el senador por Morena, Cristóbal Arias Solís."Yo creo que hubo bastantes facilidades y apoyos por parte del Gobierno federal actual porque, en lugar de proceder a que se le detuviera, se hizo el disimulado cuando se fue al extranjero y finalmente se le detuvo, pero yo creo que hubo ciertos entendimientos o acuerdos aunque se le haya finalmente detenido."Debe investigársele a él y a todo el entorno familiar, de amigos y ex colaboradores para que se pueda resarcir el daño patrimonial a todas las finanzas públicas de Veracruz. Apenas está la punta del iceberg, todavía hay mucho que investigar", señaló Arias Solís.La senadora por Morena, Marybel Villegas, dijo que debe evitarse que sigan ocurriendo casos como el del exgobernador de Veracruz."Se tiene que acabar con esta impunidad, con esta corrupción, ese es el sello de este Gobierno que saldrá. Nosotros estaremos trabajando. Si hay que llamar a comparecer a funcionarios para que aclaren no sólo el tema de la estafa maestra, sino irregularidades que se están dando en todo el país y que se sancione."A mí, me sorprender que los delitos por los que se le detuvo en un inicio se hayan ido desvaneciendo; por lo tanto, nosotros estaremos dando seguimiento desde el Senado", apunto.Dante Delgado -coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano- también demandó que se aplique todo el peso de la ley contra Javier Duarte."El Gobierno de Javier Duarte fue desastroso para Veracruz, no se realizó ninguna obra relevante a lo largo y ancho del Estado y me da mucha tristeza registrar esas informaciones, porque lastiman a la sociedad en su conjunto. Debe haber el peso de la ley para quienes atraquen a la sociedad", añadió Delgado.

