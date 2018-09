Ciudad de México— Olga Sánchez Cordero, quien será la titular de la Secretaría de Gobernación en la próxima administración federal, urgió a trabajar en la ley de amnistía, porque son muchas personas que están privadas de su libertad sin haber cometido algún delito de alto impacto.En ese trabajo, apuntó, ya se tienen identificados a los universos de personas que serán atendidos por esta iniciativa de ley, tales como campesinos, jóvenes y mujeres indígenas.Tras su participación en la sexta edición del Foro Económico Forbes "Camino a la Transición", explicó que los campesinos son parte de las personas reclutadas por el crimen organizado, con la finalidad de hacerlos partícipes en la siembra y el trasiego de la droga.También se tienen casi 100 mil jóvenes que se encuentran privados de su libertad por posesión de drogas, así como un número considerable de mujeres indígenas, conocidas también como "mulas", que transportan estas sustancias."Es una tragedia humana la que viven estas familias", argumentó Sánchez Cordero, quien adelantó que esta iniciativa de ley será elaborada una vez que se tengan los elementos necesarios."La ley de amnistía sería prácticamente al final del proceso de justicia transicional, no sería de saque", explicó, al ser cuestionada sobre cuándo podría estar lista la propuesta.Confió en que también se les pueda apoyar a las víctimas con el planteamiento de despenalizar la mariguana y la amapola, como una medida adicional para combatir la violencia ligada al crimen organizado."Si nosotros logramos tener ya una despenalización de la mariguana, podríamos también liberarlos", comentó ante empresarios y funcionarios reunidos en un hotel en Paseo de la Reforma.La ley de amnistía es urgente por la cantidad de personas que están privadas de su libertad, que no han cometido estos delitos de alto impacto, sin embargo, están recluidas", insistió.En ese sentido, aclaró que de ninguna manera se les concederá la amnistía a aquellos acusados por homicidios, trata de personas, violación y desaparición forzada, entre otros delitos de mayor gravedad."Éstos no podrían de ninguna manera estar dentro de esta ley de amnistía", puesto que en ello también influyen los convenios internacionales y la propia Constitución del país, recordó Sánchez Cordero.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.