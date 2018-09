Ciudad de México–– La revelación de la casa adquirida en Miami por el matrimonio Macías-Duarte es un elemento más para que Karime sea extraditada a México, dijo el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.Este lunes, Reforma publicó que la esposa del exgobernador priista operó, en 2015, la compra de una propiedad en Miami valuada en 7 millones de dólares mediante una firma fachada y una financiera uruguaya.El panista, insistió, que esta prueba debe ser un elemento más para acelerar el proceso de extradición que emitió la Fiscalía estatal contra Macías Tubilla, quien se encuentra en Inglaterra."Este día he tenido ya contacto con el procurador general de la República, para que se acelere el proceso de extradición", precisó."La señora, cada día que pasa, se acumularán más evidencias de su participación en estos hechos", agregó mientras refirió que el próximo 26 de septiembre, con el inicio en la etapa de juicio contra Javier Duarte, surgirán temas similares.Las demandas civiles en Estados Unidos continúan, agregó, pero los titulares de las empresas cuestionadas no han decidido presentarse a ellas.Ante los cuestionamientos de medios locales, Yunes Linares presumió que desde antes de asumir el poder, en abril de 2016, ya había presentado ésta y otras pruebas contra Duarte.Aunque en diciembre acaba su mandato, dijo, espera que Cuitláhuac García siga con este proceso de recuperación de bienes, en el cual tienen como próximo objetivo un departamento en Madrid, España."Los veracruzanos tienen todo el derecho a reclamarle a esta Administración y a la que sigue el que continúe con la lucha para recuperar todo este dinero que se robaron de los veracruzanos", agregó.Reforma también informó que, aunque Juan Janeiro Rodríguez, "cerebro financiero" de Duarte, no ofreció en su declaración la ubicación ni nombre de la empresa que concretó la compra, las características y el precio coinciden con una mansión en Coral Gables.Esta propiedad es la que pretende recuperar el Gobierno de Veracruz con una demanda que presentó en febrero ante una Corte en Florida.

